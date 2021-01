2021年01月07日 12時30分 ゲーム

20年前にMicrosoftが任天堂の買収を検討していたことが明らかに



Nintendo Switchを展開する任天堂と、Xbox Series Xを展開するMicrosoftは据え置き型ゲーム機市場においてライバル関係にあります。しかし、そのMicrosoftが20年前にライバルである任天堂の買収を検討し、お互いの関係者による話し合いまで開かれていたことが関係者の証言により明らかになりました。



Xboxが発売20周年を迎えたことから、ニュースサイトのBloombergがXboxの開発に携わった20人の関係者にインタビューを実施しています。このインタビューに答えた関係者のひとりが、MicrosoftのXbox部門でサードパーティリレーションズでディレクターを務めたケビン・バクス氏。



バクス氏は、「スティーブ(Microsoftの元CEOであるスティーブ・バルマー)は任天堂が買収について検討してくれるかどうかを確認するために、会合へ向かいました。しかし、任天堂側は我々の提案を笑い飛ばすだけでした。誰かがあなたを1時間にわたって笑い続けている場面を想像してください。そんな会議でした」と語り、Microsoftの買収提案は一笑に付されたとしています。





その後、2000年1月にもXboxの事業開発責任者だったボブ・マクブリーン氏が任天堂と会合を行っています。この会合の中で、Microsoftは「任天堂のタイトルをプレイするためのハードウェア」を開発する合弁事業を任天堂側に提案したものの、却下されたそうです。



マクブリーン氏は「ソニーのPlayStationと比べると、任天堂のハードウェアはクソでした。そこで考えたのが、『マリオなどのゲーム開発はあなた方(任天堂)がはるかに優れています。なので、ハードウェアの開発は私たち(Microsoft)に任せてくれないだろうか?』という提案でした。ただし、この提案はうまくいきませんでした」と語っています。





なお、当時のMicrosoftが買収を検討したのは任天堂だけではありません。Xboxのビジネスが軌道に乗ったのち、Microsoftはコナミやエレクトロニック・アーツ、スクウェア、ミッドウェイゲームズといった複数のゲーム企業の買収を検討したそうです。エレクトロニック・アーツの場合は同社が買収提案を辞退しており、スクウェアの場合は買収額が低すぎたとのことで、どの提案も最終的に失敗に終わっています。



Microsoftが任天堂の買収を検討していた2000年から2001年にかけての時期、任天堂はすでにNINTENDO64をリリースしており、まもなくニンテンドーゲームキューブを発売するというタイミングにありました。しかし、NINTENDO64とニンテンドーゲームキューブのどちらのゲーム機もスーパーファミコンと比べるとはるかに少ない販売台数であったため、「もしもMicrosoftが任天堂を買収していたとしたら、マスターチーフがマリオカートに登場していた可能性があります」と、海外ゲームメディアのKotakuは妄想を膨らませています。