りんごだけで作られたローソンのホットティー「りんごだけで作ったりんご茶」は本当にお茶の味なのか実際に飲んで確かめてみた

・関連記事

ナツメグの甘く刺激的な香りがホワイトチョコのまろやかさを際立たせるスタバの「チャイ&ホワイトチョコレートティーラテ」など冬の新作ラテ3種を飲んでみた - GIGAZINE



チーズ3種使いでチーズケーキ好きを狙い撃ちにした「バスチー3 -バスク風チーズケーキ-」試食レビュー - GIGAZINE



宇治抹茶による大人の味としっとり食感が楽しめる「オールあずき・濃い抹茶仕立て」試食レビュー - GIGAZINE



新種のリンゴが偶然見つかる - GIGAZINE

2021年01月07日 11時57分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.