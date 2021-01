Intelを突如退職した天才エンジニアのジム・ケラー氏がAIチップ企業の社長兼CTOに就任

・関連記事

AMD RyzenやApple A4を設計した天才エンジニアのジム・ケラーがIntelを突如退職 - GIGAZINE



AMD Ryzen設計者の天才ジム・ケラーがテスラを辞めてIntelへ電撃移籍 - GIGAZINE



テスラがAMDと自動車向けチップを共同開発中か - GIGAZINE



Intelの7nmプロセス開発の責任者が退社、7nmプロセス開発の遅れが原因か - GIGAZINE





2021年01月07日 10時56分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.