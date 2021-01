1800億円超の売上をApp Storeが2020年末だけで記録、元旦には1日の最高売上を更新

Appleが2020年の年末に18億ドル(約1853億円)以上の売上を記録したことを発表しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で ネットショッピングの売上が増加 したことや、リモートワークの需要を受けて Adobeの売上が増加した ことが報じられた2020年ですが、 モバイルアプリの使用も激増 したことが報告されており、 約56兆円の経済規模を誇るApp Store の売上増加にも貢献したようです。 Apple services entertain, inform, and connect the world in unprecedented year - Apple https://www.apple.com/newsroom/2021/01/apple-services-entertain-inform-and-connect-the-world-in-unprecedented-year/ Appleによると、App Storeは2008年の立ち上げから2021年1月までに2000億ドル(約20兆6000億円)以上の売上を記録しており、2020年のクリスマスイブから大みそかまでの1週間だけで18億ドル(約1853億円)以上の売上を記録したとのこと。さらに、2021年1月1日には5億4000万ドル(約556億円)の売上を記録し、1日当たりの最高売上額を更新しました。 2020年に多くダウンロードされたアプリの中には、オンラインミーティングアプリの「 Zoom 」や、Disneyが展開するストリーミングサービス「 Disney+ 」が含まれています。Appleはこれらのアプリが、家族・友人・同僚といった人々のつながりを維持するのに役立ったと記しています。

・関連記事

Appleが2020年第4四半期の業績を発表、発売が遅れたiPhone 12の影響が顕著に - GIGAZINE



Appleが2020年第3四半期の業績を発表、新型iPhoneの発売が遅れることも明らかに - GIGAZINE



Appleが2020年第2四半期の業績を発表、新型コロナウイルスの影響にもかかわらず予想外の売上増 - GIGAZINE



AppleのApp Storeが約56兆円もの経済規模を誇るエコシステムを形成していると判明、その内訳とは? - GIGAZINE



「原神」がGoogleとAppleの2020年ベストゲームに選出される - GIGAZINE



YouTubeで2020年9月に最も流行したゲームは宇宙人狼ゲーム「Among Us」 - GIGAZINE



新型コロナによってネットショッピングの売上はどれだけ増加したのか? - GIGAZINE

2021年01月07日 11時10分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.