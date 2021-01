2021年01月06日 11時21分 ネットサービス

Amazonが自社専用の輸送用航空機11機を初めてリースではなく購入することを発表

By AvgeekJoe



Amazonが空輸ネットワークAmazon Air強化のため、ボーイング767-300を11機航購入することを発表しました。Amazon Airはすでに50機以上の航空機を所有・運用していますが、これまでの機材はすべてリース機で、自社で所有するのは初の事例となります。



Amazon Continues to Expand Its Transportation Fleet With Purchased Aircraft | Amazon.com, Inc. - Press Room

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-continues-expand-its-transportation-fleet-purchased



Amazon just bought a bunch of used commercial jets for the first time - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/5/22215279/amazon-buys-boeing-jets-planes-delta-westjet



機材の購入元はウエストジェット航空が4機、デルタ航空が7機。記事作成時点では、ウエストジェット航空から購入した機体を旅客機から貨物機へと改造している段階とのこと。Amazon Airは、ウエストジェット航空から購入した機体を2021年より運用を開始し、2022年にはデルタ航空から購入した機体の運用を始める予定です。



Amazon Airの副社長であるサラ・ローズ氏は、「リース機と所有機を混在させることで、空輸ネットワークの適切な運用・管理が可能になります。これにより、高速・無料で商品を配送するという顧客との約束を確実に果たすことができます」と述べています。





ニュースサイトのThe Vergeは、「今回の取引は、新型コロナウイルスの感染拡大によって苦境に立たされた航空会社が航空機を通常より安い値段で売却したことによって成立しました」と記しています。



Amazonは、2020年9月にドローンによる配達サービス「Prime Air」が連邦航空局に認可され、2020年12月に自律走行可能なロボットタクシーを発表するなど、空輸以外の輸送技術も実現に向けて開発を推進しています。