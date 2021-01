2021年01月05日 13時00分 ハードウェア

約8300億円で電子計測機器大手Teledyneが赤外線イメージングのFLIRを買収



航空・防衛用電子装備やシステムエンジニアリングなどでも知られる電子計測機器大手のTeledyne Technologiesが、赤外線イメージングや可視光イメージングなどのリーディングカンパニーであるFLIR Systemsを80億ドル(約8300億円)相当の現金と株式で買収すると発表しました。Teledyne Technologiesは今回の買収が自社の中核を成すセンサー技術を強化するためだと発表しており、今後は同社が有する航空宇宙・防衛分野向けのセンサー・イメージングシステムのラインアップが強化されるとみられています。



アメリカ・オレゴン州に拠点を置くFLIR Systemsは、S&P500にも名を連ね、近年はアメリカ陸軍に超小型偵察用ドローン「Black Hornet」を、NASAに火星探査機用のCMOSカメラを提供した軍用・産業用の赤外線技術や暗視技術の世界的企業です。



アメリカのコングロマリットであるTeledyne Technologiesは、カメラ・イメージセンサー技術を主力事業の1つとしており、今回の買収によって同部門の強化を計る予定としています。Teledyne Technologiesの公式発表によると、Teledyne TechnologiesとFLIR Systemは独自のセンサー技術を事業の中核としている点で共通しているものの、技術・製品において重複している点はなく、補完し合える関係であるとのこと。





すでに取引自体はまとまっている状況ですが、買収は規制当局の承認を待ってから行われるため、買収が完了するのは2021年の半ば頃になる見込み。FLIRの株式保有者には1株あたり28ドル(約2890円)に加えて、Teledyne Technologiesの普通株が0.0718株割り当てられる予定で、FLIRの株価は19%という急騰を見せています。



なお、FLIRは軍用・産業用だけでなく、民生用の赤外線センサーも提供しています。GIGAZINEでは独立型の赤外線サーモグラフィデバイスの「FLIR i3」や……



iPhone用赤外線サーモグラフィデバイスの「FLIR ONE」



Android用の「FLIR ONE for Android」を実際に使ってレビューしています。



