分厚いハンバーグとスパイシーなデミソースで食べ応えと贅沢感を両立させたモスの「とびきりスパイス＆デミ 国産燻いぶし豚ロースとチーズ」試食レビュー

・関連記事

肉のうま味を引き立てる赤ワインと4種のビネガーのソースがたっぷりかかったモスバーガー「とびきり赤ワイン&ビネガー国産燻いぶし豚ロースとチーズ」を食べてみた - GIGAZINE



とろーりチーズと甘辛ソースがやみつきのドムドムハンバーガー「チーズタッカルビバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



4種類のチーズがたっぷりサンドされたホットサンドを「Melt Sand秋葉原店」で食べてきた - GIGAZINE



マダイ・エビ・穴子の天ぷらがごはんの上を埋め尽くしたてんやの「新春めで鯛天丼」試食レビュー - GIGAZINE



「日本一辛い黄金一味」の燃えるような辛さと甘みのあるソースで食べたら止まらないバーガーキングの「スパイシー厄除けワッパー」試食レビュー - GIGAZINE



抹茶の香り漂う新フレーバーのサクサクお菓子「抹茶キャラメルコーン」と「ハーベスト・抹茶ラテ」試食レビュー - GIGAZINE



香り高いオマール海老ソースを柔らかチキンとぜいたくに楽しめる松屋「濃厚オマール海老ソースのチキンフリカッセ」試食レビュー - GIGAZINE

2021年01月05日 12時05分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.