資産隠しやマネー・ロンダリングの温床となる「ペーパーカンパニー」の設立を禁止する法律がアメリカで成立

匿名の ペーパーカンパニー が国内で活動することを事実上禁止するAnti-corruption law(汚職防止法)や、軍事費の大枠などを定める 国防権限法 が2021年1月1日に連邦議会上院で3分の2以上の賛成を得て可決されました。 US passes ‘historic’ anti-corruption law that effectively bans anonymous shell companies | The Independent https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-passes-historic-anti-corruption-legislation-that-effectively-bans-anonymous-shell-companies-b1781380.html ペーパーカンパニーは、登記上存在するものの事業活動の実態がない会社のこと。一部の国や地域では、企業の秘密保持規則によって企業設立の出資を匿名で行うことができるため、ペーパーカンパニーが大量に設立されています。例えば2016年4月に流出した パナマ文書 では、多くの企業が租税回避地にペーパーカンパニーを設立しており、法律スレスレの節税やマネー・ロンダリングの温床となっていたことが明らかになりました。 巨大企業・富裕層がいかにタックスヘイブンなどで巨額の金を隠し持っているか暴露する「パナマ文書」が公表される - GIGAZINE

2021年01月05日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

