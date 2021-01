2021年01月05日 12時00分 メモ

アリババ創業者のジャック・マー氏が2カ月以上も公の場から姿を消す、中国当局が関与しているとの推測も

「中国の大手IT企業・アリババグループの創業者であるジャック・マー氏が、2カ月以上にわたって公の場に姿を現していない」と海外メディアが報じています。アリババ傘下の企業が予定していた新規株式公開(IPO)の中止やアリババに対する独占禁止法調査に続いての行方不明報道には、中国当局の関与もうわさされています。



海外メディアの報道によると、マー氏は2020年11月ごろから公の場に姿を見せておらず、ソーシャルメディア上では中国当局の関与もささやかれているとのこと。2020年11月以降、マー氏が創業したアリババグループと中国当局の対立が深刻化しており、11月にはアリババの傘下企業であるアント・グループのIPOが差し止められるといった事件も起きていました。アント・グループは電子決済サービス「アリペイ」を運営する金融企業であり、IPOは350億ドル(約3兆2600億円)規模になるとみられていました。



また、12月には中国の国家市場監督管理総局がアリババグループに対し、独占的行為の疑惑があるとして調査に入ったことが明らかとなっています。



中国当局がIT大手アリババを独占的行為の疑いで調査開始 - GIGAZINE





マー氏と中国当局との対立が深まった理由として挙げられているのが、10月24日に上海で開催された会合での発言です。金融関係の大物や政府の要人が出席したこの会合において、マー氏は「中国国内の金融規制が技術革新を阻害しており、経済成長のために改革が必要だ」と述べ、公然と中国当局や銀行を批判しました。この発言がきっかけとなり、アント・グループのIPOが直前になって中止されたとみられています。



これ以降のマー氏は、11月に放送が予定されていたTV番組「Africa’s Business Heroes」の最終回への出演を取りやめるなど、公の場から2カ月以上にわたって姿を消しています。「Africa’s Business Heroes」とは、アフリカの起業家たちがビジネス計画のプレゼンテーションを行い、優秀なプレゼンテーションを行った順に100万ドル(約1億300万円)の賞金を分け与える番組です。マー氏は起業家のプレゼンテーションを評価する「ジャッジ」として出演していましたが、最終回の収録には参加しなかったとのこと。アリババグループの広報担当者はマー氏の番組欠席について、スケジュール上の問題があったと説明しています。





なお、「Africa’s Business Heroes」のエピソード1は以下の埋め込みムービーで見ることが可能であり、ジャッジとして参加するマー氏の姿を見ることができます。



Africa's Business Heroes Episode 1 - YouTube





マー氏のTwitterアカウントは10月10日のツイートを最後に更新されておらず、Twitter上ではさまざまな推測がささやかれています。一方、当局による検閲が行われている中国のソーシャルメディア上では、マー氏の行動は重要なトレンドトピックになっていないとのことです。