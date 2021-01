PS4をバッテリー＆ディスプレイ一体型の携帯ゲーム機に魔改造してしまった猛者が登場

・関連記事

PlayStation 4をバッテリー駆動&アタッシュケースと一体にして携帯型にする猛者が登場 - GIGAZINE



手のひらサイズの「ゲームキューブクラシック」を自作してしまった猛者が登場、もちろん実際にプレイすることも可能 - GIGAZINE



「Xbox One S」をノートPC化して持ち運び可能にしたギークマシン「XBOX ONE S Laptop」 - GIGAZINE



激安のRaspberry Pi Zeroで手のひらサイズの「スーパーファミコン」を作成した強者が登場 - GIGAZINE



2021年01月04日 13時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.