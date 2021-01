「ONE PIECE」が連載1000話を達成、第1回世界人気投票などの記念企画が続々開催

ONE PIECE関連のニュースやイベントキャラクター、ナミによる天気予報やチョッパーの万歩計などの毎日が楽しくなるコンテンツが収録されたスマートフォン向けアプリ「 まいにちONE PIECE 」も登場。 ONE PIECE公式アプリ「まいにちONE PIECE」 https://one-piece-everyday.com/

さらに1000話の達成に合わせて、数あるONE PIECEキャラクターの中から「いちばん」を決めるという、「第1回 ONE PIECEキャラクター世界人気投票」が開催されています。 ONE PIECE WORLD TOP100 https://onepiecewt100.com/

全世界の累計発行部数が4億7000万部を突破しているという超人気作品「 ONE PIECE 」が連載1000話を達成しました。1000話という大台に乗ったことを記念して、「 第1回 ONE PIECEキャラクター世界人気投票 」などの企画が開催されています。 ONE PIECE1000LOGS https://onepiece-1000logs.com/

2021年01月04日 11時05分00秒 in マンガ, Posted by log1k_iy

