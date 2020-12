2020年12月30日 06時00分 ゲーム

PS5でプレイできる最高のゲーム9つ



2020年11月12日に「PlayStation 5(PS5)」が発売され、早速購入したという人やクリスマスや年末のボーナス、お年玉でゲットしようと目論んでいる人も多いはず。そんなPS5をいち早くゲットしたという人向けに、海外メディアのThe Vergeが「PS5でプレイできる最高のゲーム9つ」をピックアップしています。



9 great games from 2020 for your new PlayStation 5 - The Verge

https://www.theverge.com/22177015/ps5-best-games-playstation-5-sony-launch-2020



◆:Marvel's Spider-Man:Miles Morales





PS5の発売と同時にリリースされた「Marvel's Spider-Man:Miles Morales」は、PS4向けのスパイダーマンになれるオープンワールドアクションゲーム「Marvel’s SPIDER-MAN」の続編です。PS5向けに開発されたタイトルであるため、「ビジュアルは息をのむほど美しく、PS5の利点を最大限に活用しています」とThe Verge。PS5専用タイトルであるためロード時間はほとんどなく、パフォーマンスモードとビジュアルモードという2つのモードを使い分けることができるだけでなく、60fps&レイトレーシングでのプレイが可能な「パフォーマンスRT」という高パフォーマンスモードもあります。



「Marvel's Spider-Man:Miles Morales」は映画「スパイダーマン:スパイダーバース」の物語をフォローアップした作品なので、スパイダーマンや映画のファンは必見の内容。Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Editionでは2018年にリリースされた「Marvel’s SPIDER-MAN」のリマスター版も含まれているので、年末年始の休みにガッツリスパイダーマンになりきってオープンワールドを遊びつくしたいという人には特にオススメです。



『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』ローンチトレーラー - YouTube





なお、「Marvel's Spider-Man:Miles Morales」はAmazon.co.jpで5318円で販売されています。



Amazon | 【PS5】Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition | ゲーム





◆:デモンズソウル





フロム・ソフトウェアから2009年にリリースされたPlayStation 3向けタイトルの「デモンズソウル」のリマスター版もPS5に登場しています。The Vergeはフロム・ソフトウェアを「デモンズソウルを初めとするダークソウルシリーズにより、フロム・ソフトウェアは『最も魅力的なアクションRPGメーカー』としての地位を確立した」と賞賛しています。なお、PS5版「デモンズソウル」はBluepoint Gamesが開発しており、The Vergeは「その見事なビジュアルの変化は、2009年のオリジナル版を現代のゲーム機にもってくるのにピッタリです」としました。



なお、デモンズソウルはGIGAZINEでもレビューしており、以下の記事でゲームレビューをチェックできます。



PlayStation 5と同時発売の「デモンズソウル」「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」プレイレビュー、4K解像度の超高画質で次世代のゲーム体験を堪能してみた - GIGAZINE





実際にPS5版の「デモンズソウル」をプレイしているムービーは以下からチェック可能です。



グラフィックとロード時間が進化したPlayStation 5「デモンズソウル」をプレイしてみた - YouTube





なお、「デモンズソウル」はAmazon.co.jpで7109円で販売されています。



Amazon | 【PS5】Demon's Souls | ゲーム





◆:ASTRO's PLAYROOM





PS5に初めからインストールされている「ASTRO's PLAYROOM」も、PS5ユーザーにオススメのタイトル。すべてのPS5にインストールされているゲームであり、ゲームを購入する必要もないので、PS5所有者がまず最初にプレイしてみるべきです。



「ASTRO's PLAYROOM」はPS5の本体内を冒険するようなゲームになっており、内部構造についての知見を広めることができるだけでなく、DualSenseなどのデモンストレーションとしても機能します。また、The Vergeは「PS5についてをまとめたタイトルであるからといって、ASTRO's PLAYROOMがゲームとしてつまらないものではありません。単純なデモ以上のものとして楽しむことができます」と記しています。





実際に「ASTRO's PLAYROOM」でゲームをプレイするとどんな感じになるのかは、以下の記事でチェック可能。



プリインストールされている「ASTRO's PLAYROOM」を遊んでみた - GIGAZINE





ゲームのプレイムービーは以下から確認できます。



PlayStation 5「ASTRO's PLAYROOM」で宇宙船に乗ってボスを倒すところ - YouTube





◆:Bugsnax





体の半分が虫で、もう半分がスナックでできた伝説の生き物・Bugsnaxによる奇妙な冒険を描いたのが「Bugsnax」です。「オクトダッド -タコと呼ばないで-」の開発元として知られるインディーズゲームデベロッパーのYoung Horsesが開発したタイトル。「目の付いたイチゴ」や「ワッフルで作られた毛虫」といった奇妙な生き物が出てくるゲームですが、「非常に魅力的な物語も持ち合わせている」とThe Vergeは記しています。



また、PlayStationでオンラインマルチプレイを楽しむために必要な有料サービスの「PlayStation Plus」に加入すれば、2021年1月4日までの期間限定で無料でPS5版のBugsnaxをゲットすることが可能です。



なお、BugsnaxのPS5版はPlayStation Store上で2970円で販売されています。



Bugsnax - PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1511-PPSA01539_00-BSNAX27592500802



◆:アサシン クリード ヴァルハラ





Ubisoftの人気シリーズであるアサシン クリードの最新作「アサシン クリード ヴァルハラ」は、ヴァイキングの時代を描いた物語。「ロード時間の短縮」や「4K解像度」といったPS5の恩恵を受けながら、PS5の発売日に間に合った数少ないタイトルです。



ASSASSIN'S CREED VALHALLA: LAUNCH TRAILER - YouTube





なお、「アサシン クリード ヴァルハラ」はAmazon.co.jpで5436円で販売されています。



Amazon | アサシン クリード ヴァルハラ -PS4 | ゲーム





◆:ペルソナ5





PS5ユーザーでありPlayStation Plus加入者である人向けの新しい特典である「PlayStation Plusコレクション」では、PS4の人気タイトルの数々が無料でプレイできます。そんなPlayStation Plusコレクションで無料プレイできるタイトルの中でも特にプレイすべきものとしてThe Vergeが挙げているのが「ペルソナ5」。なお、PlayStation Plusコレクションでプレイできるのはペルソナ5であり、2019年10月に発売された新要素などが追加された完全版「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」ではない点には注意が必要です。The Vergeは「PlayStation Plusコレクションでペルソナ5をプレイして、さらに数十~数百時間を捧げてもいいと思った人はペルソナ5 ザ・ロイヤルを購入することをオススメします」と記しています。



◆:フォートナイト



無料でプレイ可能なバトルロイヤルゲームの「フォートナイト」もPS5に対応しており、PS4版では1080p/60fpsで固定だった解像度およびフレームレートが、PS5版では最大解像度が4K、最大フレームレートが120fpsにまで引き上げられました。ただし、120fpsでのプレイ時は解像度が1440pにまで低下します。



なお、フォートナイトがどんなゲームなのかは以下の記事をチェックすればわかります。



無料プレイ可能な建築×バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」のNintendo Switch版をプレイしてみた - GIGAZINE





◆:Ghost of Tsushima





「Ghost of Tsushima」はPS4向けのゲームであり、基本的にはフレームレートが30fpsでのプレイとなります。しかし、PS5で「Ghost of Tsushima」をプレイすると、フレームレートは最大60fpsにまで上昇します。そのため、The Vergeは「発売時にGhost of Tsushimaを入手していなかった人にとって、PS5でのGhost of Tsushimaプレイは非常に魅力的なものとなります」と記しました。



なお、「Ghost of Tsushima」は随所に日本への愛が散りばめられたオープンワールド時代劇アクションゲームで、日本刀を用いた高速剣戟アクションと、対馬の美しい自然を楽しむことが可能。「Ghost of Tsushima」のレビューはGIGAZINEでも行っているので、気になる人はチェックしてみてください。



尋常ならざる日本愛があふれるPS4のオープンワールド時代劇アクション「Ghost of Tsushima」は人間の反応速度の限界に挑んだ高速剣戟や美麗な大自然など見どころ満載 - GIGAZINE





◆:ファイナルファンタジーVII リメイク





ファイナルファンタジーVII リメイクは、1997年に登場した不朽の名作ファイナルファンタジーVIIのリメイク版。The Vergeは「ファイナルファンタジーVII リメイクは多くの点で失敗した可能性があるものの、それでも驚くべき体験として完成し、2020年4月に登場しました。確かにファイナルファンタジーVII リメイクはオリジナルのストーリーにおけるほんのわずかな部分しか描けていませんが、その短いストーリーをあらゆる方法で展開しており、過去のターンベースのRPGと現代のRPGの境界をまたぐかのような作品に仕上がっています」と記しました。



なお、ファイナルファンタジーVII リメイクはPS5向けに完全に最適化されているわけではありませんが、PS5でプレイすることでわずかにパフォーマンスが向上します。



「ファイナルファンタジーVII リメイク」体験版プレイレビュー、リメイク前とは全く異なる戦闘システム&美麗映像を実感可能 - GIGAZINE