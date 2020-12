リアルタイムで全世界の「おはよう」「おやすみ」のツイートを届けてくれる「Waking and Sleeping」

「Waking and Sleeping」の考案者であるキャサリン・ヤン氏は、「『Waking and Sleeping』を見ていると、Twitterは日常の出来事のための個人的な日記から、公共性の高い発信用プラットフォームへと発展してきたものなんだと感じました。現在でも見ることができるシンプルな『おはよう』と『おやすみ』のつぶやきは、私のタイムラインには表示されないTwitterの別の側面です」とコメントしました。

「世界のどこかで『おはよう』と言っている人もいれば『おやすみ』と言う人もいる」と知識では知っていても、日常生活ではなかなかそのことを実感する機会はないもの。Twitterからさまざまな言語の「おはよう」と「おやすみ」が含まれた ジオタグ 付きツイートを収集して地図上に表示してくれるサイト「 Waking and Sleeping 」を見ると、自分と同じタイミングで「おはよう」とツイートした人を見つけたり、地球の裏側で「おやすみ」とつぶやいた人を見つけたりすることが可能です。 Waking and Sleeping http://wakingandsleeping-globe.glitch.me/ 上記URLにアクセスすると地球儀が表示され、さっそくフィリピンのあたりに「おはよう」を表す赤い点が表示されました。

・関連記事

国際宇宙ステーションから地球の「おはよう」から「おやすみ」までを見つめるタイムラプスムービーが公開中 - GIGAZINE



「おはよう」から「おやすみ」までサポートしてくれる初音ミクを自作した人が登場 - GIGAZINE



Twitterがリアルタイム音声チャットルーム「Spaces」をテスト中 - GIGAZINE

2020年12月29日 20時00分00秒 in レビュー, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.