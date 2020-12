2020年12月28日 11時06分 ネットサービス

iCloudで36時間にわたってアクセス障害が発生、「クリスマスプレゼント」が原因か

by Marco Verch Professional Photographer



AppleのiCloudで、2020年12月25日の18時45分(現地時間の4時45分)から約36時間、新しいデバイスのアクティベーションなどに影響を与える障害が発生していたことが判明しました。



12月25日にiCloudで、一部のユーザーのサインインなどに影響を与える障害が発生しました。この問題を最初に報じた海外メディアのAppleInsiderが撮影した、Appleのステータスページのスクリーンショットが以下。「iCloud Account and Sign In」の項目が問題発生を示す黄色い表示に変わっています。





ユーザーからこの問題の報告を受けたAppleは、Twitterに「あなたのお母さんが、デバイスをきちんと動作させようと四苦八苦していることは知っていますし、お母さんのセットアップを手伝ってくれているのには感謝します。現在、iCloudの設定に影響を与える大量アクセスが見られますので、数時間後にもう一度お試しください」と投稿しました。Appleがこの回答を送ったユーザーのツイートは既に削除されていますが、IT系ニュースサイト・The Vergeによると、元のツイートは母親の新しいiPadとHomePod miniをセットアップをしようとしていたユーザーのものだったとのことです。





この件について、Apple関連情報を扱うニュースサイト・9to5Macは「Twitter上で報告されたさまざまな問題は、一部のApple製品ユーザーが新しいデバイスをアクティベートできなかったことを示しました。クレームはApple Watchに関するものが中心でした。この問題は特に、ユーザーがクリスマスの朝に新しいApple製品の包装を解き始めたことで顕著になったようです」と報じました。





また、AppleInsiderは「今年のホリデーシーズンは、新型コロナウイルス感染症の大流行に伴う遅延によりiPhone 12シリーズの発売が1カ月遅れたAppleにとっては特に忙しい時期だと思われます。また、AppleのHomePod miniや新しく発売されたAirPods Maxは、クリスマスプレゼントとして人気だと予想されています」と指摘しています。



Appleのステータスページによると、この問題は発生から約36時間後の27日6時35分(現地時間の26日16時35分)まで続き、記事作成時点では解決しているとのことです。