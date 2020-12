2020年12月27日 09時00分 メモ

子どもがオンラインポルノに興味を持ったとき、どうすればいいのか?



人間の性に対する欲求はさまざまな生理的欲求の中でも三大欲求に数えられるほど根強いものです。オーストラリア文化研究協会の会長を務めた経歴を持つシドニー工科大学のアラン・マッキー教授が、「子どもがオンラインポルノに興味を持ったときの対処法」について解説しています。



Yes, your child will be exposed to online porn. But don't panic — here's what to do instead

https://theconversation.com/yes-your-child-will-be-exposed-to-online-porn-but-dont-panic-heres-what-to-do-instead-149900



例えば、世界最大のアダルトサイトPornhubは、ムービー共有サービスとしてはYouTubeに次ぐ世界第2位の規模であり、世界で10番目に多くアクセスされたウェブサイトでもあります。Pornhubのようなオンラインポルノが近年著しい発展を遂げる中、子どもたちもオンラインでポルノを探すようになっており、イギリスにおける調査では11~12歳の子どもの28%と15~16歳の子どもの65%が「オンラインでポルノを見たことがある」と回答しています。



オンラインの安全性に関するオーストラリアの公的機関eSafety Commissionerが2018年に実施した調査では、2~17歳の子どもを持つ両親のおよそ3分の1が「自分の子どもがオンラインポルノを見るのでは」という懸念を抱いていることがわかっています。エンターテイメント産業に関する専門家であるマッキー教授によると、多くの両親がこうした懸念を抱える一方で、「子どもがオンラインポルノに興味を持ったときにどうすべきか」を説くアドバイスはほとんど見つからないとのこと。





こうしたアドバイスについて、マッキー教授は「最も重要なポイントは、慌てる必要はないということです!」と一言。慌てずに適切なサポートを行うならば、アダルトサイトが何か問題を引き起こすことはないという見解を示しました。



マッキー教授は子どもには適切な性教育が必要として、学校に任せるばかりではなく親としても性教育を行うべきだと述べて、性教育を行った方がまだ若い時期からセックスを行わなくなるという点を指摘しました。



マッキー教授は子どもの年齢に応じた性教育について教えています。子どもがまだ10歳未満で、「赤ちゃんはどうやって生まれてくるの?」といった質問をしてきた場合は年齢に応じた言葉を使って、余計なことを言わずに正直に答えるべきとのこと。例えば、マッキー教授が推奨しているオーストラリア政府の性教育用資料「Talk Soon Talk Often」では、「小さな子どもには『赤ちゃんはお母さんの体の中にある小さな卵から始まるんだよ』と伝えるだけで十分です。4~5歳の子どもなら、赤ちゃんは子宮で成長することや、赤ちゃんを作るには種のようなものである精子と、とても小さな卵である卵子が要るということを理解できます」と説明されています。





一方、思春期前の子どもがポルノを見てしまった場合には、決して怒らずに、子どもに「相談したとしても、怒られない」と思わせるようにすべきだとマッキー教授は回答。



思春期後の子どもの場合は「ポルノを意図的に探す」ことが多くなりますが、そうした時期でも性教育の大事さは変わらないとして、ポルノでは教えてくれない「どういうことをしたいのか、何がイヤなのかといったセックスに関する相談をパートナーにする」「セックスを拒んだとしても問題ない」ことの重要性を子どもに説くべきだとしています。



こうしたポルノと性教育にまつわる最後の課題として、マッキー教授は「ポルノはセックスの楽しみと喜びを示すものであって、愛や子作りについて教えてくれるものではありません」と言及。愛や子作りに関する価値観を教えるのは親自身の責務だとして、子どもに対してオープンかつ正直にセックスに関する価値観を説明すべきだと促しました。