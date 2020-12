PS5のDualSense用Linuxドライバーをソニーが公式に提供

ソニーがPS5のコントローラー「DualSense」のLinux向けドライバーを公開しました。USB・Bluetoothモードで利用可能で、タッチパッドやLED、加速度センサー、ジャイロスコープの動作にも対応しています。 Sony Publishes An Official Linux Driver For PlayStation 5 DualSense Controllers - Phoronix https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Sony-HID-PlayStation-PS5 PS5の「DualSense」は、トリガーの張力をシーンに合わせて変化させる「 アダプティブトリガー 」や、表現力豊かな ハプティックフィードバック など、最先端の機能を備えたコントローラーです。すでにPS5だけでなくPCやAndroidでも利用可能となっており、ゲームプラットフォームのSteamでも サポート が行われています。 PS5のコントローラーをPCに接続してSteamのゲームを遊ぶ方法 - GIGAZINE

2020年12月26日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1n_yi

