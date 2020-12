「Facebookは小規模ビジネスの友ではない」、Facebookがターゲティング広告の精度をごまかしていたことが集団訴訟で明らかに

Facebookは「AppleがiOSに加えようとしている変更は小規模ビジネスを破壊する」として大々的に反AppleのPRキャンペーンを行っていますが、同時に、擁護しているはずの小規模ビジネス側からの集団訴訟にも直面しています。訴訟の中でFacebookがターゲティング広告の精度が低いと知りながらも誇大広告を行っていたことを示す内部文書も公開されています。 Facebook Managers Trash Their Own Ad Targeting in Unsealed Remarks https://theintercept.com/2020/12/24/facebook-ad-targeting-small-business/ Appleは2021年以降、App Store経由でアプリをインストール・使用する際に、ユーザーに対し「アプリがユーザーを追跡すること」の許可を求めるようソフトウェアアップデートを行う予定で、すでにiOS 14.4のベータ版では広告トラッキングを制限するためのポップアップが表示されるという仕様が 実装されています 。既存のインターネット広告は、アプリがサードパーティーCookieを利用してユーザーの行動や関心を追跡することで実現されているため、Appleの発表は広告業界を揺るがすものとなっており、収益のほとんどを広告事業から得ているFacebookにも致命的な影響を及ぼすとみられています。 このため、Facebookは2020年12月に「Appleがインターネットを悪い方に変える」「小規模ビジネスが大きな悪影響を受ける」という内容のPRキャンペーンを展開。大手新聞に全面広告を掲載しました。 「Appleがインターネットを悪い方に変える」とFacebookが新聞に全面広告を出す - GIGAZINE

2020年12月25日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

