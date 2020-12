ラマが体内で新型コロナウイルスの抗体として期待できるナノボディ「NIH-CoVnb-112」を生成することが明らかに

ラクダやアルパカ、ラマといったラクダ科の哺乳類は体内で標的抗原に結合する「 ナノボディ 」を生成することで知られています。そして新たに、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対して有効であることが期待できるナノボディ群「 NIH-CoVnb-112 」を、ラマが体内で生成することを研究者が発見しました。 Neuroscientists isolate promising mini antibodies against COVID-19 from a llama - ScienceDaily https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201222081257.htm SARS-CoV-2は エンベロープ という脂質膜を持つ1本鎖の RNAウイルス で、表面には「スパイクタンパク質」と呼ばれる、先端が膨らんだタンパク質の突起を複数持っています。このスパイクタンパク質がヒト細胞の表面にある受容体タンパク質であるアンジオテンシン変換酵素2タンパク質( ACE2受容体 )と結合するプロセスは、SARS-CoV-2が人体に感染する上で重要なプロセスとなっています。

・関連記事

新型コロナウイルスが脳に侵入している可能性が高いという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルスが結合する受容体の「おとり」を作って細胞への感染を防ぐ試み - GIGAZINE



指先サイズの貼る「新型コロナウイルスワクチン」を研究者が開発、査読付き医学誌に掲載された新型コロナワクチンは世界初 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの研究にPCの余ったコンピューティングパワーを使う取り組み - GIGAZINE



新型コロナウイルスは2003年のSARSコロナウイルスよりも細胞への感染力が高いと判明 - GIGAZINE



2020年12月24日 16時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.