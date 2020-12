2020年12月24日 10時49分 動画

ディープフェイクで作った「エリザベス女王のクリスマスメッセージ」がテレビで放映される



イギリスのエリザベス2世は1952年以来ほぼ毎年、女王として国民に向けてクリスマスメッセージを発信しています。クリスマスメッセージは、公共放送であるBBCを通じて12月25日に放映されますが、2020年は同じく公共放送であるチャンネル4で「ディープフェイクで作られたエリザベス女王によるクリスマスメッセージ」が放映されるそうです。



実際に公開されるディープフェイクのクリスマスメッセージが以下のムービー。なお、本編は4分ほどあり、見られるのはあくまでもほんの一部となっています。



Video: Channel 4 creates 'deepfake' version of Queen for alternative Christmas message - YouTube





「BBCでは本音を出せませんでしたが、何者にもさえぎられることなく好きなことを何でも言っていい機会をくれたチャンネル4に感謝します」と語るエリザベス女王。





エリザベス女王が話す姿は、ディープフェイクといわれなければまったく気付けないほど自然に見えます。もちろん語っているのはエリザベス女王本人ではなく、女優のデブラ・スティーブンソンさんです。





「2020年は私たちにとって試練の年でした」と語るエリザベス女王のサイドテーブルに飾られるのは、2020年に王室を離脱したヘンリー王子・メーガン妃と、未成年女子の性的人身取引を行っていたジェフリー・エプスタインとも親交が深くスキャンダルとなったアンドルー王子(ヨーク公)の顔写真。





正面から見ても、エリザベス女王に不自然な点はほとんど見られません。





なお、テレビで放映される完全版では、以下のようにエリザベス女王が机の上に乗って、紙吹雪が舞う中、TikTokで流行のダンスを踊るという場面もあるようです。





そして、この映像がディープフェイクによって作成されたものであることを視聴者に示唆するため、合成背景をレンダリングする前の映像も一部差し込まれる模様。





エリザベス女王を演じたスティーブンソンさんは「私はディープフェイク技術に強い魅力を感じています。私は何年もの間、テレビで他人になりすますための研究を行ってきましたが、今では本当に他人になることができます。女優としてはスリル満点ですが、これを他の状況でどのように使えるかを考えると恐ろしいことでもあります」とコメントしています。



ディープフェイクのクリスマスメッセージは、2020年12月25日朝にBBCで放送される本物のクリスマスメッセージの裏で放映される予定とのこと。なお、本物のクリスマスメッセージはテレビだけでなく、Amazon Alexaを通じても聞くことができると報じられています。



