マリオの生みの親・宮本茂さんに海外メディアがインタビュー

・関連記事

USJにオープンする任天堂の新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のクッパ城やワンナップ・ファクトリーなどの一部詳細が明らかに - GIGAZINE



どうやってマリオがデザインされたのかを任天堂の宮本茂が語る - GIGAZINE



任天堂の宮本茂と青沼英二が語る若い世代の開発者の育て方 - GIGAZINE



マリオの生みの親・宮本茂氏が「スーパーマリオ64」について語る - GIGAZINE



2020年12月23日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.