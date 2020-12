濃厚チーズの波状攻撃が厚切りポテチのザクザク食感とベストマッチな「ポテトチップス チーズ好きのための濃厚チーズ味」を食べてみた

・関連記事

カルビーと東京ばな奈が共同開発した「じゃがボルダ」を全種類買って食べてみた - GIGAZINE



チェダー・ゴーダ・モッツァレラ・パルメザンの4種のチーズが中からこぼれる「クワトロチーズインファミチキ」試食レビュー - GIGAZINE



モッツァレラ&ゴーダのWチーズがとろりとこぼれるローソン「Lチキ トマチー味」はチキンなのにピザっぽい仕上がり - GIGAZINE



プルコギのシメの脂が絡む焼きうどんを完全再現した「濃厚肉汁焼きうどん」試食レビュー - GIGAZINE



「フライドチキンにぎり」がかっぱ寿司でクリスマスに向けて登場したので食べてみた - GIGAZINE



サクッとしたパイ生地とバニラクリームの優しい甘みが寒い冬にピッタリなマクドナルド「恋の三角チョコパイ バニラ味」を食べてみた - GIGAZINE

2020年12月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.