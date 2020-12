2020年12月22日 10時50分 ハードウェア

HuaweiとZTE排除のために1900億円超を拠出する法案がアメリカ連邦議会を通過する見通し

by Marco Verch Professional Photographer



アメリカ連邦議会の与野党幹部が9000億ドル(約93兆円)規模の新型コロナウイルス追加支援策に合意しました。この追加支援策には安全保障上の脅威と見なせる通信機器をネットワークから排除するプログラムに対する19億ドル(約1960億円)の拠出が含まれており、HuaweiとZTEをアメリカのインフラストラクチャから排除するために使われる見通しです。



U.S. lawmakers back $1.9 billion to replace telecom equipment from China's Huawei, ZTE - sources | Reuters

https://www.reuters.com/article/usa-internet-congress-idUSKBN28U0MC



US relief package provides $7 billion for broadband - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/21/22193133/us-coronavirus-covid-relief-stimulus-package-broadband-huawei-zte



New COVID Bill Includes Billions To Shore Up Broadband Access. But... | Techdirt

https://www.techdirt.com/articles/20201221/07392945927/new-covid-bill-includes-billions-to-shore-up-broadband-access.shtml



U.S. Congress Appropriates $1.9B To Ditch Huawei, ZTE Telecom Gear Over Backdoor Fears | HotHardware

https://hothardware.com/news/huawei-zte-replacement-funding-in-covid-19-relief-package



アメリカ連邦議会の与野党幹部が数カ月にわたる協議の末、現地時間2020年12月20日に企業や失業者支援などを含む9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加支援策に合意しました。アメリカでは新型コロナウイルス支援が2020年11月末で期限切れとなっており、約1200万人が失業保険などを打ち切られるという問題が指摘されてきました。新たな追加支援策によって、国民1人あたり600~700ドル(約6万2000~7万230円)の支給や失業給付拡充の延長などが行われる見通しです。





一方で、アメリカはHuaweiとZTEの排除を本格化する見通しです。HuaweiとZTEは2020年6月末に連邦通信委員会によって正式に「国家安全保障上の脅威」と指定されており、排除には18億ドル(約1900億円)が必要だと推定されていました。



1900億円超の費用がアメリカのネットワークからHuawei&ZTEを排除するには必要と当局が語る - GIGAZINE





今回の追加支援策に含まれる「安全保障上の脅威と見なせる通信機器をネットワークから排除するプログラム」には19億ドルが割り当てられており、実質的にHuaweiとZTEをアメリカ国内の通信インフラストラクチャから排除するのに使われます。



また、今回の追加支援策では、総額32億ドル(約3300億円)のインターネット支給プログラムも実施されます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの中で求められる外出自粛に伴い、インターネットの需要が高まり続けています。この支給プログラムは低所得者を対象に月額50ドル(約5200円)を支給するというもので、何百万もの学生・世帯主・失業者が必要なインターネット契約と接続機器を購入するために使われることを想定していますが、このインターネット支給プログラムによって活性化するインフラストラクチャ事業・通信機器事業にHuaweiとZTEは参入できない見込みです。



なお、イギリスはアメリカとの共同歩調をとる形で2021年からHuaweiの5Gネットワーク機器の設置を禁じます。一方、ドイツは「国内の保安当局にネットワークの整合性を監視する技術的および法的手段を提供する限りにおいて」という条件を付けた上でHuaweiの5Gネットワーク機器を承認しています。



ドイツがHuaweiの5Gネットワーク機器を条件付きで承認 - GIGAZINE