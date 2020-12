2020年12月22日 12時45分 ソフトウェア

「Google Discover」がChrome以外のChromiumベースのブラウザアプリに実装される可能性



ウェブとアプリのアクティビティに基づきユーザーの興味や関心に関連するコンテンツを表示する「Google Discover」が、ChromeだけでなくVivaldiやBraveなどのChromiumベースのブラウザアプリに実装されるという可能性が報じられました。



Google is bringing Discover to other Chromium browsers

https://www.bleepingcomputer.com/news/google/google-is-bringing-discover-to-other-chromium-browsers/



Google Discoverはスマートフォンアプリ版のChromeのホーム画面や多くのAndroidデバイスのホーム画面を左にスワイプすると出てくる、ニュースなどを表示する機能です。Google Discoverに表示されるコンテンツは、Googleが収集したユーザーのウェブとアプリのアクティビティを自動システムで分析することで定期的に更新されています。





このGoogle Discoverが新たにChrome以外のChromiumブラウザアプリに実装されるという可能性が生じています。この可能性は、GoogleでChromeのプロジェクトに携わるエンジニアのCarlos Knippschild氏が「WebFeed」という機能をChromiumに追加したことがきっかけです。「WebFeed」はコード上で「Feature that allows users to keep up with and consume web content(Webコンテンツを遅れずに消費させる機能)」と説明されており、IT系ニュースサイトのBleeping Computerは「Chromeに実装されているGoogle Discoverに近い機能なのでは」と推測しています。





WebFeedに関する更新を含むKnippschild氏のコミットは以下から確認可能。



Add a feature flag for the Web Feed feature. (I009feade) · Gerrit Code Review

https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/2559584





WebFeedはすでにChromeの試験運用版である「Chrome Canary」のAndroid版に実装されており、機能を有効化することもできますが、Android版Chrome CanaryにはGoogle Discoverが組み込まれているため、WebFeedを有効化しても特に変化はみられないそうです。



Bleeping Computerは、GoogleがChromeの新機能をAndroid版で実験した上でPC版に実装する傾向があると述べて、WebFeedが今後Chromiumベースのブラウザアプリに実装される可能性だけでなくPC版のChromeにも実装される可能性があると指摘。「Google DiscoverがPC版Chromeに実装されるのでは」と主張しています。