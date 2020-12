2020年12月22日 12時30分 ゲーム

「サイバーパンク2077」でアイテムを収集し過ぎるとセーブデータが破損する不具合が報告される



2020年12月10日に発売された「サイバーパンク2077」は事前予約分で800万本を売り上げながら、バグやクラッシュが多発したため、開発元のCD Projekt REDが集団訴訟の危機に直面しています。そんなサイバーパンク2077で、アイテムを収集し過ぎるとセーブデータが破損するという新しい不具合が報告されました。



ウィッチャーシリーズの開発元として知られるCD Projekt REDが、8年もの開発期間をかけてリリースしたのが「サイバーパンク2077」です。複数のバグやパフォーマンス不良が報告されているサイバーパンク2077ですが、新しく「ゲーム内のアイテムを収集し過ぎるとセーブデータが破損してしまう」という不具合が挙がっています。





「ゲーム内のアイテムを収集し過ぎるとセーブデータが破損してしまう」という不具合は、ゲームフォーラムのGOG.COMや海外掲示板・Reddit、サイバーパンク2077の公式フォーラム上などで複数報告されています。「ゲーム中でキャラクターが死ぬか、ゲームをいったん終了すると、セーブデータが読み込めなくなりました。ドライバーを更新してゲームを再インストールしましたが、何も表示されません」と、ゲームのセーブデータが突如破損してゲームをプレイできなくなってしまった経緯が複数人から報告されています。



サイバーパンク2077ではほとんどのアイテムを分解してクラフト素材とすることができます。これを用いてゲーム内で使える装備品を揃えていくことになるのですが、このクラフト素材を集めすぎると、セーブデータのサイズが大きくなり過ぎてしまう模様。サイバーパンク2077のセーブデータの最大サイズは8MBに制限されているため、これを超えるとセーブデータが破損してしまい、ゲームを続きからプレイできなくなってしまうようです。



CD Projekt REDのサポートチームは、「セーブデータが破損してしまいロードすることができなくなってしまいます。これは残念ながら復元することはできません。破損したセーブデータより前のデータを使用し、ゲーム内でアイテムやクラフト素材の量を減らしてください。将来のパッチでセーブデータのサイズ制限が引き上げられる可能性がありますが、破損したデータはそのまま使えないでしょう」と回答しています。



「ゲーム内のアイテムを収集し過ぎるとセーブデータが破損してしまう」不具合は、主にPC版のサイバーパンク2077プレイヤーから報告されていますが、コンソール版でも同じ問題が発生したと主張する人もフォーラム上では散見できました。ただし、テクノロジーメディアのExtremeTechは、「パフォーマンスが非常に悪いので、コンソール版のサイバーパンク2077でセーブデータが破損するのに十分な量のアイテムを収集するのは困難でしょう」と記しています。



なお、セーブデータが上限の8MBに近づくとゲーム内で警告が表示されるケースがあり、一部のプレイヤーは「サイズ上限に近づくと、ゲームのロード時間が長くなった」とも報告しています。なお、ExtremeTechがサイバーパンク2077を約15時間プレイした時点でのセーブデータの容量は約4MBだったそうです。