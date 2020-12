2020年12月22日 10時53分 メモ

新型コロナウイルスのワクチン接種の優先者リストから医療従事者が除外される事態が発生



製薬大手・ファイザーや、Modernaが開発した新型コロナウイルスワクチンが2020年12月にアメリカ食品医薬局による認可を取得し、アメリカ国内でのワクチン投与が始まっています。そんな中、新型コロナウイルスワクチンの優先接種リストから医療従事者が外されてしまう事態が、アメリカのスタンフォード大学で発生しました。



Algorithm puts just seven residents on Stanford Medicine’s initial COVID-19 vaccine distribution list - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/20/22191749/stanford-medicine-covid-19-vaccine-distribution-list-algorithm-medical-residents



5000人分の新型コロナウイルスのワクチンを確保したスタンフォード大学は、年齢や職場、役職などをもとに新型コロナウイルスに感染するリスクの高い職員をアルゴリズムを用いて割り出し、ワクチンを優先的に投与する職員のリストを作成しました。しかし、このリストに含まれた医療従事者はたったの7名で、ほとんどの医療従事者たちは年齢を理由にアルゴリズムによって優先リストから外されてしまいました。



このリストに不満を感じたスタンフォード大学の医療従事者たちは「私たちはパンデミックがはじまって以来、医療現場の最前線で働いてきました。その間、大学による医療従事者の保護計画はまったくありませんでした。医療従事者のワクチン接種優先度を下げるというスタンフォード大学の決定は、科学的にも、倫理的にも間違っています」と記した声明を発表。大学内では医療従事者たちによって、ワクチン接種の優先度を高めることを求めるデモが行われました。





これを受けて、スタンフォード大学は2020年12月18日に医療従事者に向けて「我々はワクチン接種優先リストを作成するアルゴリズムの欠陥に対処し、リストの改訂版を作成するために取り組んでいます。皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪の電子メールを送信。謝罪文の中には、「来週、スタンフォード大学は大量の新型コロナウイルスワクチンを入手する予定です。そのため、職員のほとんどがワクチンを接種できるでしょう」と記されています。





スタンフォード大学医学部のスポークスマンはアメリカのニュースサイトThe Vergeに対して、「アルゴリズムはワクチンを接種する優先順位を、倫理的かつ公平に決定するために用いられました。我々はアルゴリズムの間違いを認め、より適切に優先順位を決められるように、アルゴリズムの改善に取り組んでいます」と述べています。