中国のネット工作部隊が実行した「コロナ禍の秘密作戦」が流出文書から判明

公益を目的とした非営利の報道機関 プロパブリカ が、中国当局が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関してネット工作部隊に命じた指令文書を入手したとして、その詳細について解説しています。 Leaked Documents Show How China’s Army of Paid Internet Trolls Helped Censor the Coronavirus — ProPublica https://www.propublica.org/article/leaked-documents-show-how-chinas-army-of-paid-internet-trolls-helped-censor-the-coronavirus 2020年1月、中国の武漢市でCOVID-19が大流行しました。同市は1月23日に都市封鎖を宣言し、バス・地下鉄・フェリー・航空機の運航を停止。広がる感染に対して、厳しい措置を講じました。

・関連記事

中国はマルウェアによるウイグル族の監視活動を数年にわたって行っていたと判明 - GIGAZINE



中国政府系ハッカーが台湾の半導体産業から戦略的に情報を盗み出している証拠とは? - GIGAZINE



中国当局が香港デモをおとしめるためにTwitter上で展開している作戦とは? - GIGAZINE



日本を含む11カ国から数百億円相当の機密を中国政府系ハッカーが盗み出したとアメリカ司法省が起訴 - GIGAZINE



中国が新型コロナウイルスの研究機関に大規模なハッキングを仕掛けていることが判明 - GIGAZINE



Googleがパンデミックのさなかに暗躍する政府系ハッカーについて報告、中国のハッカーグループや「雇われハッカー」の台頭を指摘 - GIGAZINE



2020年12月21日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.