船と資源をやりくりして海運都市復権を目指す戦略ボードゲーム「アマルフィ」レビュー

・関連記事

古代の地中海を舞台に文明を発展させて勝利を目指すボードゲーム「Gentes Deluxified Edition」 - GIGAZINE



カードを使ってお金を稼ぎ、自分の街をどんどん大きくしていくカードゲーム「街コロ通(ツー)」をプレイしてみた - GIGAZINE



運命に左右されながら「自分だけの最強の冒険者」を作り上げる「ロールプレイヤー 完全日本語版」プレイレビュー - GIGAZINE



アフガニスタンから盗まれた古美術品、イギリスの美術商が買い上げ返還へ - GIGAZINE

2020年12月21日 09時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.