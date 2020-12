市民の資産を「犯罪に関連した疑い」だけで没収することを禁じる法案がアメリカで提出される

Michigan rep introduces bill to end civil asset forfeiture | Fox News https://www.foxnews.com/us/amash-bill-end-civil-asset-forfeiture Justin Amash Introduces Bill To End Civil Asset Forfeiture Nationwide – Reason.com https://reason.com/2020/12/17/justin-amash-introduces-bill-to-end-civil-asset-forfeiture-nationwide/ アメリカの地方・州・連邦の法執行機関は「対象の資産が違法行為に関連して使用された」と考えられる場合、その資産を差し押さえることができます。警察は犯罪者と戦うために資産の没収が必要だと主張していますが、多くの場合は資産の没収が単なる「疑惑」のみに基づいているとのこと。

アメリカの多くの州では、正式な起訴が行われていない市民から警察が資産を没収することが可能であり、過去20年間で688億ドル(約7兆1000億円)もの市民資産が警察に没収されたとの (PDFファイル) 調査結果 もあります。警察による不合理な資産の没収が可能な状態を終わらせるため、共和党の Justin Amash ミシガン州議会議員が「 Civil Asset Forfeiture Elimination Act(市民資産没収撤廃法) 」を提出しました。 Amash introduces bill to eliminate civil asset forfeiture | U.S. Representative Justin Amash https://amash.house.gov/media/press-releases/amash-introduces-bill-eliminate-civil-asset-forfeiture

2020年12月21日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

