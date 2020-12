唐辛子5倍で超刺激的な辛さの「CoCo壱番屋監修 激辛！チーズカレーまん5倍」試食レビュー

・関連記事

スモーキーなチーズと肉汁がじゅわっとあふれるセブン-イレブン「スモーク薫る!チーズ肉まん」を食べてみた - GIGAZINE



肉汁がジューシーな餃子ともっちりな肉まんの皮が合体した「餃子ドッグ」をミニストップで買って食べてみた - GIGAZINE



無料の短編映画「Bao」をディズニー・ピクサーがYouTubeで公開中、肉まんに手足が生えて動き回る - GIGAZINE



グラコロに牛肉がごろっと入ったビーフシチューをかけたマクドナルド「コク旨ビーフシチューグラコロ」試食レビュー - GIGAZINE

2020年12月16日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.