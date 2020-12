メキシコの「頭蓋骨の塔」から119人の人骨が見つかる

アステカ文明の遺跡として2017年に発見されたメキシコの「Huey tzompantli(頭蓋骨の塔)」から新たに119人の遺骨を発見したと国立人類学歴史研究所が発表しました。人骨の中には女性や子どもも含まれているとのことです。 Gruesome 'Tower of Skulls' Discovery in Mexico Unearths Over 100 Aztec Sacrifices https://www.sciencealert.com/archaeologists-uncover-119-more-remains-in-the-aztec-tower-of-skulls Huey tzompantli はそのまま「頭蓋骨の塔」を意味する言葉で、2017年にメキシコシティで 発見されました 。15世紀の終わりごろに建てられたとみられるこの塔は直径4.7メートルほどで、650個の頭蓋骨が石灰やモルタルとともに梁(はり)を支えるという構造でした。塔に使われている頭蓋骨の多くは戦争捕虜のものであり、塔はアステカ帝国の敵に対して警告を行う意味で建造されたと信じられています。 そして2020年12月12日、新たに国立人類学歴史研究所の研究チームは、塔から女性や子どもを含む119人の遺骨を発見したと発表。発見された遺骨は神へのいけにえとして捧げられたものとしてみられています。 「これらの遺骨の何人が戦士だったかはわかりませんが、いけにえの儀式のために取っておかれた捕虜だったのかもしれません」と考古学者のバレラ・ロドリゲス氏は述べています。

・関連記事

16世紀にメキシコのアステカ文明を壊滅的な状況に追い込んだ伝染病の実態が「死者の歯」から浮き彫りに - GIGAZINE



「頭蓋骨を変形させる習慣を持つ異民族」を古代の集落が迎え入れていた証拠が発見される - GIGAZINE



1本の人骨から明らかとなった「人類の流れを変えた4000人規模の大戦争」とは? - GIGAZINE



人類史に残る「6つのミステリアスなアウトブレイク」とは? - GIGAZINE

2020年12月14日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.