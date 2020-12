2020年12月14日 13時00分 ネットサービス

男性器や乳首をTwitchで映していいのは「サイバーパンク2077」のようなメジャータイトルに限られるという指摘



「ウィッチャー」シリーズで知られるCD Projekt REDの最新作「サイバーパンク2077」は発売前の時点で800万本という驚異的な販売数を記録し、ゲーム向け配信プラットフォームTwitchでも多大な人気を獲得しています。そんなサイバーパンク2077の人気の裏側で、「サイバーパンク2077のようなメジャータイトルだけがTwitch上で男性器や乳首を映すことのような性的描写を許可されている」という批判をIT系ニュースメディアのMotherboardが取り上げています。



Only Big Games Like 'Cyberpunk 2077' Can Show Dick on Twitch

https://www.vice.com/en/article/m7a37n/only-big-games-like-cyberpunk-2077-can-show-dick-on-twitch



サイバーパンク2077は発売前の段階ですでに4億8000万ドル(約500億円)の売上を記録し、発売日にはTwitchの同時視聴者数が100万人を突破したという超AAA級タイトルです。同作は架空の未来都市・ナイトシティを舞台に、大企業やギャングに使われる現代で言うところの傭兵のような存在である「サイバーパンク」となって、自分だけのスタイルで自分のだけの物語を体験していくというオープンワールド型のRPGですが、「性的描写」であふれていることも話題となっています。街中に設置された広告ディスプレイには、男性器を強調するようなビジュアルのモデルが登場し……





キャラクター作成画面では、乳首の形状や……





男性器のサイズ、陰毛の形状を選択することが可能。





Twitchはコミュニティガイドラインにおいて、「裸体表現およびポルノグラフィー、性的行為または性行為などの性的な活動やコンテンツ、成人向けサービスに関するコンテンツや言動は禁止されています」と明記していますが、サイバーパンク2077の性的要素を配信しても罰則を受けることはありません。Twitchの広報担当者は「性的なコンテンツやヌードに集中する配信を長時間続けない限りはサイバーパンク2077の配信は問題ない」とMotherboardに回答したとのこと。



Twitchは配信禁止ゲームの一覧を公開しており、アダルトゲームブランドILLUSIONの「レイプレイ」や「人工少女」シリーズなどを明確に禁じています。この配信禁止ゲームに指定されているゲームの1つを作成したロバート・ヤン氏は、「残念ながらTwitchがCD PROJEKT REDとサイバーパンク2077配信者にヌードを放送する権利を白紙委任しているのは驚きではありません。Twitchには私のようなインディーデザイナーのためのルールと、大ヒットAAAスタジオのためのルールが別個に存在します」と指摘して、「Twitchにとっては自身よりも弱い者を罰して、それを正義と呼ぶほうが簡単です」と語りました。