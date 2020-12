2020年12月10日 21時00分 メモ

総額1億円以上の「ロッキー山脈に隠されたお宝」の発見者が裁判に巻き込まれ身元を明らかに



2010年に富豪のフォレスト・フェン氏が「ロッキー山脈に貴重な財宝を収めた宝箱を隠した」と発表し、公開された隠し場所のヒントを手がかりに多くの人々が財宝探しにチャレンジしてきました。そして2020年、ついに匿名を希望する男性によって宝箱が発見されましたが、別のトレジャーハンターが起こした裁判に巻き込まれたことを受け、これまで匿名を守り続けた男性が身元を明らかにしました。



A Statement on the Disclosure of My Identity | by Jack Stuef | Dec, 2020 | Medium

https://thefinder.medium.com/a-statement-on-the-disclosure-of-my-identity-602d95f04b9f



The Man Who Found Forrest Fenn's Treasure | Outside Online

https://www.outsideonline.com/2419429/forrest-fenn-treasure-jack-stuef



Finder Of Forrest Fenn's Buried Treasure Reveals His Identity : NPR

https://www.npr.org/2020/12/08/944255590/finder-of-treasure-chest-hidden-in-rocky-mountains-reveals-his-identity



フェン氏が隠した宝箱はロマネスク様式の青銅製の箱であり、中には数百枚の金貨・ニワトリの卵ほどの大きさもある金塊・古代のヒスイ彫刻・エメラルド・ダイヤモンド・自伝の写本などが収められていました。宝箱を隠した上でヒントを与えた理由について、フェン氏は宝箱の存在が人々に希望を与え、宝探しをきっかけに人々がキャンプやハイキングを楽しむことを望んでいると述べていました。



そんな宝箱が発見されたのは2020年6月のこと。フェン氏は新聞社を通じて発見者の男性がアメリカ東部の出身だと述べましたが、詳細な身元については明らかにされませんでした。



10年にわたって35万人以上が探し求めた「富豪がロッキー山脈に隠したお宝」がついに発見される - GIGAZINE





フェン氏は2020年6月に公式サイト上で宝箱が発見されたと発表し、匿名の男性が隠し場所で撮影した宝箱の写真や、フェン氏の元に男性が持ってきた財宝の写真などを公開しました。男性はフェン氏が財宝のヒントとして発表した「詩」を手がかりにして宝箱を発見したとのこと。



THE CHEST HAS BEEN FOUND!!!!...part eighteen - Thrill Of The ChaseThrill Of The Chase

https://dalneitzel.com/2020/08/27/18/



多くの人々が宝箱の発見に興奮した一方で、自分以外が宝箱を発見したことに不満を持つトレジャーハンターも存在します。そんなトレジャーハンターの一人であるバーバラ・アンダーソン氏は、宝箱を発見した匿名の男性とフェン氏を相手にして2020年6月に訴訟を起こしました。



A Chicago treasure hunter was on the trail of a hidden chest worth more than $1 million — but she says she was hacked and her ‘solve stolen’ - Chicago Tribune

https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-treasure-chest-rocky-mountains-forrest-fenn-20200608-xltbeao5zvbkjiby732x73fhxe-story.html





弁護士であるアンダーソン氏がニューメキシコ州・サンタフェの地方裁判所に提出した訴状によると、アンダーソン氏は過去1年近くにわたって正体不明の男性からテキストメッセージで罵倒されており、この男性によって自身の成果が「ハッキング」されたと主張しています。アンダーソン氏は宝探しの冒険が自分の人生を変えると考えていたとのことですが、自分以外が宝箱を見つけたことで裏切られたと感じているとのこと。



フェン氏が手がかりとして投稿した写真から、アンダーソン氏は「財宝はロッキー山脈のニューメキシコ州に当たる範囲に隠されている」と考え、金属探知機で山中を捜索したと述べています。捜索に費やした金額は1万ドル(約100万円)~3万ドル(約300万円)だとアンダーソン氏は見積もっており、捜索中は車の中で寝泊まりすることもあったそうです。





アンダーソン氏は宝箱の隠し場所に最も迫っていたのは自分だと信じており、宝箱を発見した男性が何かしらの方法で自身のスマートフォンをハッキングして成果を盗んだと主張しています。なお、フェン氏が公式サイトで2020年7月に発表した内容によると宝箱はワイオミング州に隠されていたそうで、アンダーソン氏が捜索していたニューメキシコ州に宝箱は隠されていなかった模様。



宝箱の発見に続いてアンダーソン氏が訴訟を起こしてからわずか3カ月後の2020年9月、フェン氏はニューメキシコ州の自宅で死去しました。警察の発表によると、フェン氏は自然死したとみられています。



CNN.co.jp : 「ロッキー山脈の宝探し」の仕掛け人が死去、90歳 米

https://www.cnn.co.jp/usa/35159415.html





宝箱を発見した匿名の男性はフェン氏が死去したことを受けて、9月24日に「フォレスト・フェン氏の思い出」と題したブログ記事を投稿しました。記事作成時点では氏名が発見者の名前になっていますが、公開当初は「The Finder(発見者)」と記入されていたとのこと。



A Remembrance of Forrest Fenn. My friend Forrest Burke Fenn passed… | Medium

https://thefinder.medium.com/a-remembrance-of-forrest-fenn-1be2a8646ff2



この中でも男性は身元を明らかにしませんでしたが、男性は宝箱の隠し場所が「フェン氏が死に場所として望む場所」に隠されていたこと、宝箱の発見後にフェン氏と面会したことなどを述べています。また、男性は匿名を希望した自分の意思を尊重してくれたフェン氏に感謝の言葉も記しています。



そして2020年12月、ついに男性はブログ記事で自身の身元を公開しました。発見者はジャック・ステューフ氏という32歳の男性であり、6月6日にワイオミング州で宝箱を発見したと述べています。宝箱は依然としてステューフ氏が所有しているそうですが、今はニューメキシコ州の安全な金庫に収められているとのこと。



ステューフ氏は自分が発見者である証拠として、宝箱を発見した直後にフェン氏の元へ向かい、実際に面会して宝箱を見せた時の写真などを公開しています。





32歳のステューフ氏は2009年にジョージタウン大学を卒業後、しばらくはメディア関連の仕事をしていたそうですが、記事作成時点では退職して医学部に在籍しているとのこと。自身と家族の安全を考え、ステューフ氏は宝箱を見つけてからセキュリティレベルが高い住居に引っ越し、身の安全を守る対策を講じたと述べています。



ステューフ氏が身元の公開に踏み切った理由はアンダーソン氏が起こした訴訟だとのこと。「ニューメキシコ州連邦裁判所は私の知人ではなく、連絡を取ったこともなく、私に対して無益な訴訟を起こした女性に対し、個人情報の一部を提供しなければならないと裁定しました」とステューフ氏は述べ、いずれ身元が公の記録として公開されると予想し、自分から身元を明らかにすることにしたそうです。



また、ステューフ氏は誰かが宝箱の隠し場所などについて意見を述べることも自由だとしつつも、「誰かが私を訴える時、それは一線を越えています」と述べています。アンダーソン氏の訴訟についてステューフ氏は「法制度の乱用」であると主張し、自分は宝箱の正当な発見者であり、これまでの人生で誰かをハッキングしたことなどなく、アンダーソン氏が捜索していたニューメキシコ州で宝探しをしたこともないと説明しています。





「私は宝箱を見つけたからといって、他の人より自分が優れているとは思いません」とステューフ氏は述べ、宝探しは知性や能力を測るものではないと主張。あくまでも宝探しは謎解きを楽しむチャレンジであり、それ以上のものではないとステューフ氏は考えているそうです。



宝箱が発見された場所を明確にしない理由について、ステューフ氏は長年にわたり人々を魅了してきた不思議を守りたいことに加え、隠し場所が「財宝の隠し場所」として観光名所化され、豊かな自然が踏み荒らされることを恐れているからだと説明しています。



また、ステューフ氏は隠し場所を見つけるには「公開されているインタビューなどを通してフォレスト・フェン氏をよく理解すること」「フェン氏の人となりを理解した上でヒントの詩をよく読むこと」が重要だと指摘。「フェン氏はパズルの大ファンやパズルマスターといった観点から宝を隠したのではありません。彼は肘掛けイスに座った宝探しのファンではありませんでした。彼が参照したのは海賊でした!」とステューフ氏は述べ、フェン氏は宝探しで人々に「知恵比べ」を挑んだのではないと主張しています。



なお、フェン氏は死去する前に、ステューフ氏が所有する財宝を特定の人々に買い取らせようとしていたそうです。宝物が人々の目に触れることをフェン氏が望んでいたことから、ステューフ氏は時が来たら宝箱の中身を売る予定だと述べました。