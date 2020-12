2020年12月09日 17時00分 モバイル

トリップアドバイザーなど105種類のアプリが「違法なコンテンツ」として中国で禁止される



中国のインターネットを管理するサイバースペース管理局が、大手旅行サービスのTripadvisorを含む105種類のアプリを違法とみなし、現地のアプリストアから削除したと発表しました。



中国ではインターネットの接続やコンテンツが厳しく規制されています。その例として、中国は金盾(グレートファイアウォール)と呼ばれる中央集権型のインターネット検閲システムを構築しており、中国国内からはFacebookやTwitterなどのアメリカ製SNSにアクセスできない状況が続いています。



また、中国政府は自国内で開発されたコンテンツに対しても厳しい姿勢をみせています。たとえば、TikTokを提供するByteDanceがリリースしたニュースアグリケーションアプリ「Toutiao(今日頭条)」やソーシャルメディアアプリ「NeihanDuanzi(内含段子)」は、「フィードにポルノや下品な内容が含まれている」という当局の指摘から、中国国内のApp StoreやGoogle Playストアから削除されたと報じられました。





これに続く形で、サイバースペース管理局は2020年12月8日に、「わいせつ、ポルノ、売春、暴力、詐欺、暴力などの違法行為に関連するコンテンツをインターネットから一層する」という名目で、Tripadvisorを含む105種類のアプリを国内のアプリストアから削除したと発表しました。



さらに、Apple関連のニュースを扱う9to5Macによれば、Appleの中国法人であるApple Chinaが、アプリ開発者に「2020年12月31日までにゲームのライセンス承認番号を提出する必要があり、未提出の場合は中国のApp Storeから削除されます」というメールを送信したとのこと。なお、中国国外のアプリで中国の国家新闻出版署からゲームライセンスを発行されたのはわずか97タイトルのみだったそうです。





中国産のソーシャルメディアアプリに混ざり、ホテルのレビューや予約受付をまとめたアメリカのTripadvisorがなぜ取り締まられたのかは不明。アメリカメディアのCNNはマサチューセッツ州にあるTripadvisor本社にコメントを要請しましたが、返事はなかったとのこと。



中国のサイバースペース管理局は「我々はモバイルアプリの情報サービスの監視と検査を強化し、違法なモバイルアプリを排除してアプリストアを迅速に浄化し、明るいサイバースペースを作り上げることに努めます」という声明を発表しました。