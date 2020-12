コカイン産業の合法化をコロンビアが検討

コカインの一大産地であるコロンビアの上院では2020年8月25日から、 コカイン を合法化する (PDFファイル) 法案 が審議されています。コカイン合法化法案に関する審議の現況について、イヴァン・マルランダ上院議員がニュースメディアViceの質問に答えています。 Colombia Is Considering Legalizing Its Massive Cocaine Industry https://www.vice.com/en/article/epdv3j/colombia-is-considering-legalizing-its-massive-cocaine-industry コカの葉は、アンデス山脈に暮らす先住民族にとって医療や儀式に用いる重要な植物です。しかし、このコカの葉を精製したコカインは、神経を興奮させる効果があるものの強い中毒症状や幻覚などの精神障害を引き起こすという違法薬物の代名詞と呼べる存在です。コロンビアはコカの葉の栽培を違法化していますが、国内にはびこる犯罪組織によってコカインの生産が行われており、「世界のコカインの70%を生産している」といわれるほどの一大生産地となっています。 17年のコカイン生産量、過去最高に 内戦終結のコロンビアで増産 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News https://www.afpbb.com/articles/-/3232162

