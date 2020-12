メカゴジラのボディが紫色に染まった「3式機龍 エヴァ初号機イメージカラー(仮)」

・関連記事

「エヴァンゲリオンワンフェス」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



メカゴジラとエヴァがコラボし銀色に輝くシャイニーな「エヴァンゲリオン初号機 メカゴジラカラー Ver.」 - GIGAZINE



エヴァからアスカ&レイのフィギュアがねんどろいどで登場、さらにプラグスーツ姿からジャージを着こなした私服姿まで盛りだくさん - GIGAZINE



極秘資料「メカゴジラ開発提案書」が配布された映画GODZILLAトークイベントに静野監督・瀬下監督・小澤亜李が登壇 - GIGAZINE



2020年12月06日 13時40分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.