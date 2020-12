2020年12月04日 09時00分 メモ

相手が喜ぶプレゼントを選ぶ方法



クリスマスプレゼントや誕生日プレゼントは、相手が喜ぶようなプレゼントを贈りたいものです。どうやってプレゼントを選べば相手に喜んでもらえるかをヘルスケアや写真技術に関するジャーナリストのウィル・パトリック氏が解説しています。



How to Buy Gifts That People Actually Want - Will Patrick

https://www.willpatrick.co.uk/articles/how-to-buy-gifts-that-people-actually-want



プレゼントの経済学の著者である経済学者のジョエル・ウォルドフォーゲル氏が1993年に発表した「クリスマスにおける死重損失」という研究では、贈ったプレゼントがその価格の100%の評価を受けることは少なく、10~33%のプレゼントは、受け取った人に実際の価格の70%の価格と思われている事が明らかになっています。



相手に適切なプレゼントを贈らないことのデメリットは金銭面だけではありません。素晴らしいプレゼントを贈った相手とは関係を良好にすることができますが、適切でないプレゼントを受け取った相手は不快に感じ、互いの関係を悪化させることもあります。「このプレゼントはうれしくない」と言ってくれる人は少ないため、気づかないうちに関係を悪化させてしまうこともあります。





ボーリングが趣味でない人にボーリングの球をプレゼントしても喜ばないように、自分の趣味の物品を相手に贈ることは避けるべきです。同様にしてプレゼント候補の中に「私はこれがとても欲しい」と思うものがある場合、それは自分の好みに合うだけで相手が喜ぶプレゼントとは限らないため、除外するべきとのこと。



さらに、プレゼントを贈る人はプレゼントの外見や渡す時の演出など「プレゼントを渡す瞬間の驚き」を重視する傾向にありますが、プレゼントを受け取る側にとって重要なのはプレゼントの有用性や汎用性、品質といった「プレゼントそのもの」です。この重要な点の認識のズレが適切でないプレゼントを選んでしまう原因だとパトリック氏は語ります。





相手が喜ぶプレゼントを選ぶ最良の方法は、「相手に欲しいものを聞くこと」とのこと。プレゼントを贈る人は驚きを重視し、相手に欲しいものを聞くことを避けますが、相手にとっては驚きよりもプレゼントそのものが重要なため、相手に聞くことは正しい選択というわけ。



プレゼントを選ぶ際に、自分と相手の類似点を見つけ出すのも良い方法です。相手との類似点を見つけることで、プレゼントを受け取る側の気持ちになってプレゼントを選ぶ事が可能となります。この方法で選んだプレゼントは必ず喜ばれるとは限りませんが、他の方法と併用することでよりよい効果を得られます。





さらに、自分が過去に受け取ったプレゼントの中で思い出に残っているプレゼントを参考にするのも良い方法です。多くのプレゼントをもらってきた中で、印象に残っているプレゼントは、他の人にとっても喜ばしいプレゼントの可能性が高いです。



最後にパトリック氏は「もしあなたが油絵や木工細工といったものの達人ならば、それをプレゼントするのもアリでしょう」と語っています。