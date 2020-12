2020年12月02日 12時00分 サイエンス

新型コロナが2019年12月の時点でアメリカに到達していた可能性が献血サンプルの調査で判明



2019年12月末に中国で新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が発見されたことを受け、2020年に入ってから各国は国境の閉鎖や検疫の強化といった対策を打ち出して、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を引き起こすウイルスの侵入を防ごうと試みました。ところが、アメリカで収集された献血サンプルの調査を行った結果、「中国でSARS-CoV-2が報告される前の2019年12月の時点で、アメリカ国内にSARS-CoV-2が到達していた可能性がある」と示されました。



SARS-CoV-2について公式に報告されたのは2019年12月末のことでしたが、それ以前から人々はSARS-CoV-2に感染し、中にはCOVID-19を発症した人がいた可能性も示唆されています。中国では2019年秋の時点ですでにSARS-CoV-2が広まりをみせていたとの報告が上がっているほか、2019年12月にはフランスでCOVID-19が広まっていたとの研究結果もあります。



また、2019年11月に撮影された胸部レントゲン写真を調査したところ、COVID-19と一致する症例が発見されたことから、「2019年11月にはSARS-CoV-2がヨーロッパに到達していた」という可能性も浮上しています。



アメリカで最初にCOVID-19患者が確認されたのは2020年1月20日のことでしたが、それより前にアメリカへSARS-CoV-2が到達していた可能性を疑ったアメリカ疾病予防管理センター(CDC)の研究チームは、2019年12月13日~2020年1月17日にアメリカ赤十字社が収集した献血のサンプルを分析しました。



合計で7389もの献血サンプルについて抗体検査を実施した結果、そのうち106のサンプルでSARS-CoV-2の抗体を持っていることが判明。このうち39のサンプルが、2019年12月13日~16日にカリフォルニア州・オレゴン州・ワシントン州で収集され、67のサンプルが2019年12月30日~2020年1月17日にコネチカット州・アイオワ州・マサチューセッツ州・ミシガン州・ロードアイランド州・ウィスコンシン州で収集されたものだったとのこと。



ただし、SARS-CoV-2の抗体検査は必ずしも対象者がSARS-CoV-2に感染したことを示すのではなく、過去に感染した別のコロナウイルスに対する抗体が交差反応して、SARS-CoV-2への抗体として機能する場合もあります。そこで研究チームが追加のテストを行って、SARS-CoV-2に特異的な抗体の有無を調査したところ、合計で84のサンプルでSARS-CoV-2に特異的な抗体が発見されたと報告しています。





複数の検査を行っても少数の偽陽性が起こりうるものですが、今回の研究で発見されたSARS-CoV-2陽性サンプルの数は、偽陽性だけで生じると予想される数より多いとのこと。研究チームは論文の中で、「すべてのサンプルが偽陽性を示す可能性は非常に低いです」と述べ、2019年12月~2020年1月初旬にはSARS-CoV-2がアメリカに持ち込まれていた可能性があると結論づけています。



今回の研究では、血液を提供した人々がどこでSARS-CoV-2に感染したのかについてはわかっていません。つまり、感染者が中国へ旅行したことでSARS-CoV-2に感染したのか、それともアメリカ国内でSARS-CoV-2に感染したのかは不明です。



研究チームは今回の発見を確かめるために、2019年の時点で収集された人々のだ液や血液サンプルから、SARS-CoV-2の遺伝物質の痕跡を調査するべきだと主張。また、カリフォルニア大学で疫学や生物統計学を研究するジョージ・ラザフォード教授は、将来的な研究でSARS-CoV-2陽性の血液を提供したドナーと連絡を取ることで、COVID-19の症状の有無や中国などへの渡航履歴といった情報を得られると述べました。