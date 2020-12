M1搭載Mac miniの発売でAppleが日本のデスクトップPC市場のシェアトップに君臨

全国の家電量販店やAmazonなどのECサイトから収集したPOSデータをデータベース化する BCNランキング の最新データによれば、2020年11月11日に発表された初のApple Siliconとなる M1 チップを搭載した「 Mac mini 」により、Appleが日本のデスクトップPCの販売シェアでトップに躍り出たことが明らかになっています。 M1搭載Mac mini発売でアップルの販売数量急増、メーカー別シェアでトップに - BCN+R https://www.bcnretail.com/research/detail/20201129_201698.html M1 Mac mini catapulted Apple to number one in Japanese desktop PC market | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/20/11/30/m1-mac-mini-catapulted-apple-to-number-one-in-japanese-desktop-pc-market 2020年8月の第1週以降のメーカー別デスクトップPC販売シェア推移を示したのが以下のグラフ。8月から11月まで、Appleは日本で3番目のシェア(15%前後)を確保していましたが、M1搭載Mac miniが発売された11月の第3週で一気にシェアを伸ばし、業界トップの27.1%を記録しています。

2020年12月01日 10時27分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

