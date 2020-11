これでもかと盛られた牛・豚・鶏を3種のタレで楽しめる「≪ギガ≫牛・豚・鶏のスタミナ肉盛り定食」をやよい軒で食べてみた

・関連記事

体があたたまるピリ辛チゲ鍋で1日分の野菜の半分がとれるやよい軒の「チゲ定食」など新メニュー3種を食べてみた - GIGAZINE



日本が世界に誇る「神戸牛」を使ったぜいたく過ぎるフレッシュネスの「神戸牛バーガー」を食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛&ジューシーなチキンとまろやかマスタードの相性が抜群な「ハニーマスタードチキンフィレバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



あまりに画期的&レベル高すぎな片手で食べる世界各国のちまき「世界のライスぼうや」試食レビュー - GIGAZINE



ピリ辛トマトソースと濃厚タルタルソースのダブルの味わいが刺激的な「タルタルトマトサンド」を食べてみた - GIGAZINE



甘めのカレーソースがベーコン・目玉焼き・パティと相性抜群な「ベーコンエッグバーガー~ジャーマンカリーケチャップ仕立て~」試食レビュー - GIGAZINE



チキンカツと大量のベーコンのダブルパンチでガッツリ食べられる「どっさりベーコンとチキンカツの合い盛り丼」試食レビュー - GIGAZINE

2020年11月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.