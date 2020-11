2020年11月29日 18時00分 メモ

Appleを追い出されNeXTを立ち上げたスティーブ・ジョブズを間近に見ていたエンジニアたちの証言



1985年にAppleを追放されたスティーブ・ジョブズ氏が創業した「NeXT」は教育用・ビジネス用のワークステーションのメーカーで、1996年にAppleに買収され、ジョブズ氏がAppleに返り咲くきっかけとなりました。NeXTが開発したオブジェクト指向型OS「NeXTSTEP」はその後のmacOSやiOSの基盤となっています。さまざまな質問に対して専門家が回答する質疑応答サイト「Quora」に投稿された「NeXTのエンジニアはどんな感じで働いていたのでしょうか?ジョブズ氏は普段から従業員と交流していたのでしょうか?」という質問に対して、当時を知るエンジニアたちが回答しています。



What was it like to be a software engineer at NeXT? Did workers interact with Steve Jobs? - Quora

https://www.quora.com/What-was-it-like-to-be-a-software-engineer-at-NeXT-Did-workers-interact-with-Steve-Jobs



NeXTの元従業員だったというポール・キング氏は、「NeXTで働くことはこれまでで最もエキサイティングだった」と語っています。キング氏によれば、当時のNeXTは大学院のような雰囲気で、コンピューター科学を専門に研究していた革新的なエンジニアが多く集まっていたとのこと。ソフトウェア班はASIC(特定用途向け集積回路)やCPU命令といったハードウェアの知識が豊富で、ハードウェア班もソフトウェアスタックを理解していたとのこと。コンピューターを機能させるために必要なアナログハードウェア、チップ設計、マザーボード設計、コンパイラー設計、OS設計などがすべて1つの建物で行われていたそうです。



by Blake Patterson



当時、ジョブズ氏はマーケティング部門とは別の建物にオフィスを構えており、エンジニアたちとは離れた場所で仕事をしていたそうです。これは、NeXT本社ビルが、ジョブズ氏がエンジニアたちのオフィスを歩き回りながら何をしているのかを尋ねることがないように設計されていたためだそうです。キング氏は「もしジョブズ氏が興奮して何かクールなことを言ったら、エンジニアたちはみんな自分がやるべきことをやめて、ジョブズ氏のアイデアの実現に取り掛かっていたでしょう」と述べています。



ジョブズ氏はある日、Lotus Notesが採用していたネットワークベースのアプリケーションというアイデアを気に入り、10人のソフトウェアエンジニアと会議を開き、「Object Soup」という構想を描いたそうです。キング氏もこの会議に参加しており、会議では具体的なものは何も得られなかったものの、Object SoupがNeXTにおけるソフトウェアインフラの方向性に大きな影響を与えたと証言しています。



by Ged Carroll



ある日、キング氏が自身のプロジェクトについてジョブズ氏に5分間のデモを見せたところ、ジョブズ氏は「これはNeXTSTEPを台無しにしている」と述べ、2日後に予定されていたオラクルのエンジニアリング部門でのプレゼンテーションの中止も視野に入れた予定変更を余儀なくされたとのこと。しかし、同時にジョブズ氏は目を輝かせながら「ただし……何かできるはずだ」と述べたそうです。



そこで、キング氏を含めたエンジニア班は一晩中オフィスにこもって改良し、次の日の朝にジョブズ氏に再度プレゼンテーションを行いました。ジョブズ氏は2分間のデモを見て、「これは10倍、いや100倍、いや1000倍も良くなっている!」と熱く語り、結果的にジョブズ氏はオラクルでのプレゼンテーションでスタンディングオベーションを受けたそうです。





また、1997年から2011年までAppleで働いていたというブレイン・ガースト氏は、1990年からNeXTで働いており、UNIX系OSであるSolarisで動作する「Portable Distributed Objects(PDO)」を開発したそうです。ガースト氏は本社ビルの駐車場にいつもジョブズ氏の黒いポルシェ911ターボ2台が駐車しているのを見ていたと証言しています



ガースト氏は「NeXTで働くことは、ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカでフェラーリに乗っているようなもの」と表現しています。毎年のように企業の資金調達が厳しくなる中で、腹をくくるような全員参加のミーティングを行い、新しい方向を目指して狂ったように駆け抜けていったと、ガースト氏は述べています。



また、ガースト氏は「NeXTにいた誰もがスティーブとのエピソードを持っています」と述べています。ガースト氏はある日、特別会議の直前に「ジョブズ氏の希望に沿えない」と説明する事態に陥ったことがあると語っています。ジョブズ氏はガースト氏の言わんとしていることを瞬時に理解し、特別会議は90秒で終わったとのこと。



by MIKI Yoshihito



その後、ジョブズ氏は突然ガースト氏のオフィスを訪れ「私が傲慢だとしばしば非難されているように、君も非難されないように気を付けるんだ」と、ガースト氏いわく「禅めいた鋭い発言」だけを残したとのこと。



ガースト氏はNeXTでの仕事について、「私たちはNeXTの中でベストを尽くしました。少数ながら、強い意志を持って、資金調達に追われながら団結していました。地球上で最高のCEOと共に、偉大な頭脳を持った人たちが協力し、お互いに挑戦し合うことで、成功への行き当たりばったりの旅をしていました」と述べています。