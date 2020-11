半導体業界の最前線を爆走するNVIDIAのジェン・スン・ファンCEOへのインタビューが公開中

半導体メーカーの Armを買収 したり、8K・60fpsの超高解像度ゲーミングにも対応した RTX30シリーズをリリース したりと、半導体業界を大きくけん引するチップメーカーのNVIDIAは、2020年第3四半期で13億9800万ドル(約1450億円)という 過去最高の売上高 を記録するほど成長しています。そんなNVIDIAのジェン・スン・ファンCEOへのインタビューを、IT系ニュースサイトのVentureBeatが公開しています。 Nvidia CEO Jensen Huang interview -- Antitrust, openness, and the PC-console war | VentureBeat https://venturebeat.com/2020/11/21/nvidia-ceo-jensen-huang-interview-antitrust-openness-and-the-pc-console-war/ VentureBeat(以下、Q): ​独占禁止法に関して、規制当局とアメリカ議会がテクノロジー企業を追及していますが、NVIDIAに何らかの影響を及ぼす可能性があるのでしょうか? 独占禁止法についてどう思いますか? ジェン・スン・ファンCEO(以下、ファンCEO): ​私は特に気にしていません。NVIDIAのすべての事業はどれも非常に競争力があります。​Armには巨大な顧客がいますが、Armが躍進したいと思っている新規市場では劣勢に立たされています。​Armに力を注ぐことで顧客の選択肢が増え、市場の革新性が高まると十分に考えられます。​我々は、当局による規制が今回の取引に非常に有利になるだろうと評価しています。

2020年11月25日 23時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1i_yk

