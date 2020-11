無料＆高品質でさまざまな古典作品を電子書籍化するプロジェクト「Standard Ebooks」の目的とは？

高品質で誰でもアクセス可能で、オープンソースで無料のパブリックドメインの電子書籍を、市販されている電子書籍と同等以上のクオリティで作成するボランティア主導の非営利の取り組みが「​ Standard Ebooks 」です。​ Standard Ebooks: Free and liberated ebooks, carefully produced for the true book lover. https://standardebooks.org/ 実際にStandard Ebooksでどんな作品が公開されているのか、その使い方については以下の記事を読めばよくわかります。 ホームズからアリストテレスまで無料で古典の傑作をサクッと読み放題な海外版青空文庫「Standard Ebooks」 - GIGAZINE

2020年11月24日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

