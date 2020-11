かわいらしいアマビエがパフェになった「アマビエパフェ」試食レビュー

・関連記事

銘菓「萩の月」の東京駅限定商品をオリジナルと食べ比べてみた - GIGAZINE



モネの「睡蓮の池」をイメージしたフルーツたっぷりの期間限定タルト「緑のフルーツと桃のムースタルト 〜睡蓮の池〜」を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツからとろとろのチョコソースと2種のチョコアイスを一度に楽しめるチョコづくしな「ショコラトリュフ」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



ピカチュウやモンスターボールなどがドーナツになった「ミスドポケモンドーナツ」を食べてみた。 - GIGAZINE



アマビエを塗り絵しながらワンランク上の色塗りテクニックが身につく「アマビエ塗り絵」 - GIGAZINE

2020年11月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.