ベイルート港爆発事故は硝酸アンモニウムのずさんな保管をはじめ複数の過失にあったと研究機関が分析

・関連記事

レバノンの首都・ベイルートの港湾地区で爆発事故、10km離れた地点でも被害が発生 - GIGAZINE



レバノンの大爆発で作られたクレーターや被害のすさまじさがわかる比較画像やムービーが公開中 - GIGAZINE



ベイルートの大爆発を引き起こした「硝酸アンモニウム」とは? - GIGAZINE



2020年11月24日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.