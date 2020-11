2020年11月22日 21時00分 サイエンス

お化け屋敷の研究から「ホラーは怖すぎても楽しくない」と判明



幽霊の出そうな状況を作り出して恐怖心をあおる「お化け屋敷」の来場者をモニタリングするという調査によって、「恐怖から楽しみを得るためには、怖すぎるのも怖くなさすぎるのも良くない」と判明しました。



Playing With Fear: A Field Study in Recreational Horror - Marc Malmdorf Andersen, Uffe Schjoedt, Henry Price, Fernando E. Rosas, Coltan Scrivner, Mathias Clasen, 2020

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797620972116



Haunted House Researchers Investigate the Mystery of Playing With Fear – Association for Psychological Science – APS

https://www.psychologicalscience.org/news/releases/2020-oct-playing-with-fear.html



New haunted house study suggests there’s a sweet spot for recreational fear | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2020/11/new-haunted-house-study-suggests-theres-a-sweet-spot-for-recreational-fear/



ホラー映画、ホラー小説、ホラーゲームなど、多くの娯楽作品において「ホラー」は一大ジャンルです。恐怖と楽しみがない交ぜになった感情は、学術的には「Recreational Fear(娯楽的恐怖)」と呼ばれており、人は娯楽的恐怖を得るためにホラー作品を求めていると考えられています。





デンマークのオーフス大学のマーク・マルムドルフ・アンデルセン氏らが発表した新たな研究は、娯楽的恐怖を最大化する恐怖の度合いを求めるというもの。アンデルセン氏らはデンマークのヴァイレ市にある商業的お化け屋敷施設「Dystopia」で、来場者の恐怖を測定するという調査を行いました。



ちなみにDystopiaではこんな感じの恐怖体験が楽しめます。



DYSTOPIA Haunted House 2018 - M.O.T.H.E.R. - YouTube





今回の調査に参加した被験者は、12歳から57歳までの計110人(平均年齢30.45歳、女性62人、男性48人)。各被験者がDystopiaを回る最中には、装着した心拍数モニターや館内に設置された赤外線カメラから被験者の心拍数やリアクションが記録されたほか、入館前と入館後にアンケート調査が行われました。



Dystopiaにはさまざまなアトラクションが用意されていますが、今回の調査では「マッドサイエンティストがゾンビを繰り出してくる」「ごう音をたてるチェーンソーを持った豚マスクの大男に追い回される」「角を曲がった瞬間に数体のゾンビが襲いかかってくる」という3つのアトラクションにおける心拍数やリアクションを分析の対象としました。以下がゾンビを繰り出すマッドサイエンティストのアトラクションを赤外線カメラで撮影したムービーの一部。





豚マスクの大男(左側)と襲いかかってくるゾンビ(右側)のアトラクション。





被験者に3種のアトラクションに対して感じた恐怖の度合いと楽しめた度合いを10段階で評価してもらった結果から、恐怖と楽しみの度合いの関係性を視覚化したグラフが以下。横軸が被験者が感じた恐怖の度合いで、縦軸が楽しみの度合い。ある一定値までは恐怖が高まるに比例して楽しみも高まりますが、恐怖の度合いが一定以上に達すると楽しみの度合いがむしろ減少することが示されています。





以上の結果から、アンデルセン氏は娯楽的恐怖に関するこれまでの研究が主観的・行動的・生理学的なレベルの分析を行ってこなかったと指摘。今回の研究が娯楽的恐怖に関する経験的証拠を提供するものだと述べ、「アトラクションの参加者が怖がっていなければ楽しめていませんが、同時に怖がりすぎていても楽しめていないということです。『ちょうどいい恐怖』が楽しみを最大化するために重要だと思われます」とコメントしました。



なお、被験者の総数は110人でしたが、4人はアンケートに不備があり、10人は心拍数データが取れず、4人はDystopiaを途中でリタイアしたことから、論文は「除外された参加者が比較的多かったため、調査手法に課題が存在する」と記しています。