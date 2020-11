自然が人を健康にする「4つの方法」とは？

自然と触れ合うことはメンタルヘルスや健康にいいことが知られており、薬の代わりに自然と触れ合うレクリエーションを勧める「 緑の処方箋 」にも注目が集まっています。自然の中で過ごすことで得られる健康効果について、科学系ニュースサイトのInverseが「自然が人を健康にする4つの方法」として紹介しています。 Four ways nature makes you healthier https://www.inverse.com/mind-body/nature-benefits-physical-health

2020年11月21日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

