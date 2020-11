2020年11月20日 12時30分 ゲーム

任天堂が「あつまれ どうぶつの森」に関するお願いを公開、「政治利用」はお控えくださいとけん制



全世界の累計販売本数が2604万本に到達した「あつまれ どうぶつの森」について、任天堂が「『あつまれ どうぶつの森』を利用される企業・団体の関係者のみなさまへのお願いとお知らせ」を公開しました。この中で任天堂は、「政治的な主張を含む表現を行うこと」を控えるようにとお願いしています。



『あつまれ どうぶつの森』を利用される企業・団体の関係者のみなさまへのお願いとお知らせ|任天堂

https://www.nintendo.co.jp/animalcrossing_announcement/ja/index.html



Nintendo Wants "No Politics" In Animal Crossing: New Horizons With Updated Content Guidelines - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2020/11/19/nintendo-wants-no-politics-in-animal-crossing-new-horizons-with-updated-content



新型コロナウイルスのパンデミックと発売のタイミングが重なり、大ヒットを記録した「あつまれ どうぶつの森」。一般ユーザーだけでなく多くの企業や団体も「あつまれ どうぶつの森」を利用しており、水族館や博物館がゲーム内のバーチャル博物館でツアーを開催したり、美術館が美術品をマイデザインに変換するアートジェネレーターを公開したりと、多くの利用例が報じられてきました。



このような事態を受け、任天堂は企業や団体、それらを代表する人々が業務に関連して「あつまれ どうぶつの森」を利用する場合に順守すべき約束事をまとめた、「お願いとお知らせ」を発表しました。





任天堂は企業や団体が「あつまれ どうぶつの森」を利用する場合、以下に該当する行為は問題なく行ってもよいとしています。



・ご自身が作成したマイデザインやご自身の夢番地を、他のお客様に提供すること。

・他のお客様をご自身の島に招待すること。

・上記の目的のために、本ソフトのスクリーンショットや映像を、適切なウェブサイトや共有サイトにアップロードすること。



一方で、以下に該当する行為は「お控えください」とお願いしています。



・お子様にふさわしくない表現など、全年齢向けでない表現を行うこと。

・他のお客様の迷惑になることや、暴力的、差別的など他のお客様を傷つける恐れのある表現、政治的な主張を含む表現を行うこと。

・本ソフトの内容を誤解させる行為や、事実と異なる内容が含まれる行為(事実に反して任天堂から個別の許諾を取得したと表明することなどを含む)。

・他のお客様をゲーム外の行動に誘導するなどの本ソフトを利用したマーケティング行為(商品購入サイトへの誘導、クーポンの配布、景品の提供、懸賞の実施、SNSアカウントのフォローなどの要求、他のお客様の情報の取得、その他勧誘行為などを含む)。

・本ソフトに関連して金銭的な利益を得ること(有償でのマイデザインの提供や、広告掲載による収益の受領などを含む)。



任天堂は「政治的な主張を含む表現」に対して「お控えください」と明記していますが、これは過去に「あつまれ どうぶつの森」を政治活動に利用してきた事例が存在するために言及されたものと思われます。



2020年のアメリカ大統領選挙で勝利が確実となった民主党候補のジョー・バイデン氏は、早くから「あつまれ どうぶつの森」を使った選挙活動を行っていました。バイデン陣営は選挙活動の一環として、「あつまれ どうぶつの森」上で公式マイデザインを配布。



「あつまれ どうぶつの森」でアメリカ大統領選の支持者集めに民主党が公式マイデザインを配布 - GIGAZINE





この活動は好評だったようで、マイデザインの種類を拡張するにまで至っています。



「あつまれ どうぶつの森」での選挙活動を大統領候補のバイデン陣営が強化 - GIGAZINE





また、日本でも自民党総裁選への立候補を表明した石破茂氏が「あつまれ どうぶつの森」を利用する計画を発表。任天堂の利用規約に反する可能性があるとして計画は最終的に断念されることとなりましたが、国内外で爆発的な人気を誇る「あつまれ どうぶつの森」を政治利用する流れが話題となっていました。



石破氏陣営「あつ森」利用を断念 気にいっていたけれど [自民党総裁選2020]:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASN985D0TN98UTFK013.html



なお、任天堂は「あつまれ どうぶつの森」の利用に関しては、「お願いとお知らせ」の内容を除けば、Nintendo Switch利用規約およびニンテンドーアカウント利用規約が適用されるとしています。