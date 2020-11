Nintendo SwitchのJoy-Conが勝手に動く不具合「Joy-Conドリフト」に関する集団訴訟がまたも提起、原告側はJoy-Conを分解し撮影した電子顕微鏡写真で原因まで指摘

Nintendo Switchの専用コントローラーであるJoy-Conが入力していないのに勝手に動く不具合は「Joy-Conドリフト」と呼ばれており、アメリカではこれまで複数回にわたりJoy-Conドリフトが原因で集団訴訟が提起されてきました。2020年11月17日にワシントン西部地区連邦地方裁判所に提出された新しい集団訴訟では、このJoy-Conドリフトの原因を調査した資料が提示されています。



Joy-Con drift lawsuit | Lawsuit

https://www.scribd.com/document/484738196/Joy-Con-drift-lawsuit



Another Joy-Con drift class action lawsuit filed against Nintendo - Polygon

https://www.polygon.com/2020/11/17/21572381/nintendo-switch-joy-con-controller-drift-class-action-lawsuit



「Joy-Conドリフト」は、Joy-Conのスティックに触れていないのに、意図せずスティックが入力された状態と認識されてしまう不具合です。多くのゲームで左のJoy-Conスティックは「キャラクターの移動」に、右のJoy-Conスティックは「ゲーム中のカメラアングルの変更」に割り当てられているため、キャラクターが意図していないタイミングで勝手に動きだしたり、カメラ視点が急にくるくる回転してしまったりと、ユーザーに大きな影響を与えてしまいます。



Joy-Conドリフトが起きるとどんな風になるのかは、以下のムービーを見れば一発で分かります。Joy-Conに触れていないのにカメラが延々と回転し続けてしまうため、まともなゲームプレイは不可能になってしまうわけです。



This is how bad my joy in drifting is. I can't play games normally on my switch anymore... #joycondrift #NintendoSwitch pic.twitter.com/TPR7Ir8Sip