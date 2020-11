20年ぶりに大型アップデートを果たした「macOS Big Sur」はアプリケーションの起動ログを本当に外部に送信しているのか？

2020年11月13日、Mac向けOSのバージョン11.0となる「macOS Big Sur」の配信が開始されました。macOS Big SurはMac OS X以来の大型アップデートと位置づけられていましたが不具合が多数報告されており、デジタル証明書に関するプロトコル「Online Certificate Status Protocol(OCSP)」がプライバシーの議論を招いています。



Does Apple really log every app you run? A technical look – Jacopo Jannone - blog

https://blog.jacopo.io/en/post/apple-ocsp/



macOS Big Sur telling Apple what app you've opened isn't a security or privacy issue | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/20/11/15/big-sur-telling-apple-what-app-youve-opened-isnt-a-security-or-privacy-issue



OCSPは、アプリを起動する直前に開発者証明書が失効していないことを確認するプロトコルです。このOCSPは、Big Surのリリース時に発生した「Big SurだけでなくCatalinaやMojaveなどの他のバージョンのmacOSの動作の低速化を引き起こす」という問題の原因だとされたことから、にわかに注目が集まるという事態が生じました。



Mac向けの最新OS「macOS Big Sur」の公開でBig Sur以外のOSまで低速化する事態に - GIGAZINE





OCSPに対して注目が集まる中、「アプリケーションの起動のたびに、『どのアプリケーションを起動したか』などの情報がOCSPを介してAppleに送信されている」と主張が登場しました。この主張を行ったセキュリティ研究者のジェフリー・ポール氏は、OCSPはHTTPのデータ通信を平文で行っていることから、これらの情報は誰でも盗み見ることが可能である上、アメリカ国家安全保障局(NSA)が実施する大規模監視プログラム「PRISM」にAppleが2012年10月から関与していることから、「プライバシー上の問題がある」と言い立てました。



Jeffrey Paul: Your Computer Isn't Yours

https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/





ポール氏の主張は大きな注目を集めましたが、複数のニュースメディアが「少なくともどのアプリケーションを起動したかの情報は送信されない」という反論を掲載しています。セキュリティエンジニアのJacopo Jannone氏は、実際にAppleに対して送信されるOCSPリクエストを取得するという実験を行うことで、送信されたOCSPリクエストの中に個人情報が含まれていないことを立証しています。実際にMacでFirefoxを起動すると送信されるX.509証明書をOpenSSLで抽出した情報が以下。