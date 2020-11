AI作成のディープフェイクポルノには「レイプや出演を強制されたポルノの画像」が使われているものがある

性的虐待や搾取により制作されたポルノが、AIを利用して生成される「ディープフェイクポルノ」に用いられていることが、報道により判明しました。IT系ニュースメディア・Motherboardはこの問題を、「フランケンシュタインの怪物」と呼んで非難しています。 Images of Sexual Abuse Are Fueling AI Porn https://www.vice.com/en/article/akdgnp/sexual-abuse-fueling-ai-porn-deepfake-czech-casting-girls-do-porn Motherboardは2020年11月10日に、ネット上のティープフェイク制作コミュニティの間で流通しているデータセットには、「違法なポルノから切り出された静止画が含まれている」と報じました。Motherboardが実際に入手したデータの中には、女性に対するレイプやポルノ出演の強制などにより追及を受けているポルノ制作会社の「Czech Casting」や「Girls Do Porn」が制作した映像から抽出したものがあったそうです。 実際にMotherboardが確認している「Czech Casting」由来のデータサンプルが以下。データセットには、女性の顔や全身、乳房などの画像が多数含まれていました。Motherboardの取材に応えたAI技術者は、「このようなデータを選ぶのは、 敵対的生成ネットワーク(GAN) の特性が理由です。均質な画像が多くあれば、GANモデルは顔のくぼみやそばかすのような細かい違いを学習することができるようになり、より高品質な結果が得られます」と説明しました。

2020年11月13日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

